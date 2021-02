Confindustria Catania sigla accordi con Fidimed e Banca Progetto per finanziamenti alle imprese associate

Importanti accordi sono stati presentati questa mattina nella sede di Confindustria Catania. Le imprese associate potranno ottenere credito facilmente, in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose anche attraverso l’ampio pacchetto di prodotti finanziari messi a punto da Fidimed e che godono delle garanzie consortili e del Fondo Centrale di Garanzia di Mediocredito Centrale. Confindustria Catania mette inoltre a disposizione degli associati “Easy Plus”, un finanziamento diretto gestito con Banca Progetto, tramite erogazione di mutuo chirografario fino a 72 mesi garantito dal Fondo Centrale Garanzia gestito da Mediocredito Centrale.

Ma non finisce qui: importante novità in vista per le imprese edili, per le quali è da pochi giorni operativo il nuovo prodotto “Superbonus 110%”, grazie al quale è possibile cedere, tramite Fidimed, a Cassa Depositi e Prestiti i crediti fiscali ottenuti in pagamento dei lavori edili effettuati. La cessione avverrà ad un prezzo assai vantaggioso (il 103,85%) senza obbligo di finanziamento e ricomprenderà anche i crediti di imposta con durata decennale. Qualora l’impresa avesse, comunque, bisogno di un anticipo per affrontare le spese di avvio del cantiere e i successivi stati di avanzamento, può richiedere un finanziamento “Easy Plus” mantenendo intatto il valore del credito fiscale ceduto a Cdp.

“Il ruolo dei confidi è determinante. E non solo in termini di risorse finanziarie, ma anche di competenze e know-how – ha dichiarato il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco -. Attraverso l’accordo con Fidimed offriamo ai nostri associati la possibilità di ottenere servizi di livello evoluto e consulenze ad hoc finalizzate ad una migliore gestione aziendale. La mancanza di liquidità dovuta anche all’emergenza sanitaria ha tolto ossigeno alle nostre imprese e oggi come non mai abbiamo bisogno di soluzioni veloci ed efficaci per garantire il rilancio del sistema produttivo“.

Riguardo al prodotto “Superbonus 110%”, il vicepresidente di Confindustria Catania e tesoriere di Ance Catania, Gaetano Vecchio, ha commentato: “Cessione del credito e tempi rapidi di risposta, lo rendono uno strumento di grande potenzialità per la ripresa del settore edile. L’accordo Fidimed è l’ulteriore tassello che può contribuire a garantire alle imprese edili associate il supporto necessario”.

“Fidimed si conferma come innovativo e dinamico protagonista del panorama creditizio italiano con un’operatività rapida che risulta molto incisiva ed efficace in questo anno in cui le imprese, provate dalle chiusure e dalla mancanza di liquidità, sono chiamate ad accelerare per agganciarsi alla ripartenza del Paese. Fidimed, quindi, fornendo il ‘propellente’ dei propri prodotti e servizi e di un efficiente e collaudato team di professionisti, rappresenta il ‘booster’ che serve a mettere il turbo alle nostre imprese”, ha concluso Fabio Montesano.