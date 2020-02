Confires: 14esima edizione a Firenze il 27 e il 28 febbraio

A Firenze, per il quattordicesimo anno consecutivo, Res Consulting Group e l’Università degli Studi di Firenze organizzano Confires, un convegno sui confidi.

I consorzi di garanzia fidi si ritroveranno al Grand Hotel Baglioni di Firenze, il 27 e 28 febbraio prossimo, insieme a Banca d’Italia, Ministero dello Sviluppo Economico, Mediocredito Centrale, Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

I confidi sono strumenti di veicolazione sul mercato di risorse pubbliche, supportano la finanza aziendale partecipando a complesse operazioni in minibond e cambiali finanziarie, forniscono consulenza alle pmi indicando le migliori forme di approvvigionamento del credito.

Un aspetto significativo, è l’ingresso nel panorama finanziario delle fintech, cioè società che forniscono prodotti e servizi finanziari attraverso avanzatissimi strumenti tecnologici che cercano (e trovano) una perfetta integrazione sia con il sistema dei confidi, che con gli altri intermediari finanziari. È da tener presente, infatti che il confidi, oggi, oltre che intrattenere stretti rapporti con le banche, è partner di società di mediazione creditizia, società di intermediazione mobiliare, fintech e altri intermediari e operatori finanziari.

Lo scenario dei confidi, quindi, è diventato molto più complesso ma allo stesso tempo si è arricchito di tantissimi aspetti da considerare e valutare nell’ottica di una corretta gestione.

A Firenze, all’evento nazionale Confires 14 i veri protagonisti saranno gli operatori del settore: i Confidi, le fintech, le banche. “È un momento particolare – ha sottolineato Gianluca Puccinelli, patron della manifestazione -. Siamo davanti a una nuova stagione per i Confidi, come recita il titolo del nostro convegno. Una stagione che probabilmente non tutti sono pronti a vivere e che è dominata da un mercato che sta cambiando alla velocità della luce, che richiede quindi di essere flessibili per affrontare il cambiamento”.

“Flessibili sì – ha aggiunto il professor Lorenzo Gai, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, vera autorità accademica del settore e co-organizzatore dell’evento – senza dimenticare che i confidi sono sottoposti ad una vigilanza severissima di Banca d’Italia per garantirne patrimonialità, correttezza, mezzi adeguati”.

Ne risulta quindi una difficile ricerca di equilibrio fra nuove sfide per nuovi mercati e coerenza e rispetto di vincoli e normative stringenti. Senza trascurare il difficile rapporto del Confidi fra mutualità e profitto, fra assistenza e mercato, fra socio e cliente.

Saranno due giornate fitte di spunti, interventi, idee per affrontare le nuove sfide che, in un momento di incertezza politica, turbolenze dei mercati, crisi economica, sono molte e rischiano di mettere a repentaglio la sopravvivenza di moltissimi operatori.