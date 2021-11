Confires: il 16 novembre tavola rotonda su orientamenti europei in materia di aiuti di Stato

Il prossimo 16 novembre si terrà a Milano, presso Palazzo Turati e in streaming la tavola rotonda “Orientamenti europei attuali e futuri in materia di aiuti di stato”, approfondimento di Confires, l’evento nazionale dei confidi.

L’incontro parte dal presupposto che “l’epidemia da covid-19, manifestatasi nei primi mesi del 2020 e tutt’ora in corso, rappresenta un grave shock per le economie mondiali. Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell’economia dell’Ue, rientra l’adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. Con la comunicazione della Commissione ‘Temporary framework for State and measures to support the economy in the current covid-19 outbreak’, gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato”.

Dopo che, iIl 30 settembre 2021, la Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta che prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo, precedentemente fissato al 31/12/2021 e ha definito nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell’economia europea, gli organizzatori si sono chiesti: cosa ci riserva il futuro? Quali altre manovre porrà in essere la Commissione europea a sostegno delle imprese? Come accedere agli aiuti di Stato?

Per individuare delle risposte a queste domande il prossimo 16 novembre alla tavola rotonda “Orientamenti Europei attuali e futuri in materia di Aiuti di Stato”, organizzata in collaborazione con Innexta, con il contributo di Crif e il patrocinio di Assoconfidi, interverranno Felicia Covalciuc (policy maker Aecm), Simone Capecchi (executive director di Crif), Gianmarco Dotta (Presidente di Assoconfidi), Gianmarco Paglietti (coordinatore progetti di Innexta).

Modereranno ed introdurranno l’evento Gianluca Puccinelli, presidente di Res Consulting Group e Danilo Maiocchi, direttore generale di Innexta.