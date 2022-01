Consulenti finanziari, esce oggi il libro cartaceo di Manlio Marucci

Esce oggi in formato cartaceo Consulenti finanziari “zelanti maggiordomi” degli intermediari, il nuovo libro del presidente della Federpromm, Manlio Marucci.

Il testo raccoglie 52 articoli dell’autore, che si pongono come emblematiche pagine di una storia ancora vicina, che hanno preso vita sui principali canali di comunicazione del settore finanziario e sulla stampa specializzata, tra interviste e articoli, pubblicati e ribattuti tra carta, web e social tra risposte e provocazioni, domande e contraddizioni ancora oggi non risolte.

Quello che Marucci vuole proporre è uno strumento di analisi e riflessione critica, per affrontare i vari problemi che hanno coinvolto la figura del consulente finanziario nei vari processi e dinamiche dello sviluppo dei mercati finanziari nella realtà economica della società italiana. Ed è frutto di un’esperienza diretta ultratrentennale come consulente finanziario e ancor prima come promotore finanziario, in un contesto interdisciplinare tra tutti i settori dell’intermediazione finanziaria, creditizia e assicurativa.

“Nella ricostruzione storica operata nel testo emergono i veri problemi e le criticità che ancora oggi stentano a trovare una soluzione adeguata e rispondente ad un mercato finanziario sempre più evoluto in cui la figura del consulente finanziario deve ottenere il suo diritto di cittadinanza come figura professionale, indispensabile nel rapporto fiduciario con i risparmiatori/investitori – si legge nella presentazione di Giorgio Benvenuto -. Un relais fondamentale tra intermediario e cliente nel processo di indirizzo delle scelte di investimento, di educatore finanziario per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese.

Il libro sarà disponibile a un prezzo lancio di 15 euro (anziché 18,90) sul sito di Manlio Marucci fino al 29 gennaio.