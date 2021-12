“Consulenti finanziari zelanti maggiordomi degli intermediari”: il nuovo libro di Manlio Marucci, presidente Federpromm

Il consulente finanziario, come un maggiordomo, è alla mercé degli interessi e delle logiche espansive degli intermediari finanziari. In giacca e cravatta, svolge un ruolo subalterno e strumentale ed è alle dipendenze dell’intermediario senza esserlo giuridicamente. La provocazione arriva da Manlio Marucci, presidente del sindacato Federpromm (Federazione intercategoriale consulenti finanziari, operatori dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi), sociologo e ricercatore sociale dai primi anni ’70, nonché docente di discipline socio-psicologiche, del lavoro e di economia.

Nel suo nuovo libro dal titolo Consulenti finanziari zelanti maggiordomi degli intermediari, Marucci mette in luce le crepe esistenti nell’immagine mainstream di anello di congiunzione tra cliente, società prodotto e rete distributiva, veicolata dalla pubblicistica tradizionale. E ricostruisce la storia della figura del consulente finanziario (già promotore finanziario), facendo emergere le contraddizioni di fondo legate ai processi di formazione, alle dinamiche intersettoriali e ai rapporti di forza e lavoro con i vari soggetti abilitati.

Il corpus del libro è formato da una raccolta di 52 articoli e interviste, pubblicati su carta, web e social nel corso della sua carriera trentennale. Pezzi scritti, da un lato, sulla scorta della propria esperienza personale e, dall’altro, sulla base dei numerosi racconti ricevuti dai colleghi, che hanno condiviso nel tempo le gratificazioni, le frustrazioni e talvolta anche le umiliazioni legate alla professione di consulente finanziario.

Consulenti finanziari zelanti maggiordomi degli intermediari vuole essere uno strumento di analisi e riflessione critica per affrontare i problemi che hanno coinvolto e continuano a coinvolgere i professionisti dell’intermediazione finanziaria, creditizia e assicurativa.

“Nella ricostruzione storica operata nel testo emergono i veri problemi e le criticità che ancora oggi stentano a trovare una soluzione adeguata e rispondente ad un mercato finanziario sempre più evoluto, in cui la figura del consulente finanziario deve ottenere il suo diritto di cittadinanza come figura professionale, indispensabile nel rapporto fiduciario con i risparmiatori/investitori. Un relais fondamentale tra intermediario e cliente nel processo di indirizzo delle scelte di investimento, di educatore finanziario per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese”, si legge nella presentazione a cura di Giorgio Benvenuto.

Alcuni estratti