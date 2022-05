Consulta Fimaa-Fiaip-Anama: più vicino l’accesso telematico alle planimetrie catastali

La Consulta interassociativa nazionale dell’intermediazione immobiliare, composta da Fimaa, Fiaip e Anama, ha espresso profonda soddisfazione per la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità di consultazione telematica da parte degli agenti immobiliari delle planimetrie catastali.

“Con la pubblicazione del provvedimento regolamentare, lo scorso 20 maggio finalmente, è stata data attuazione alla legge n.233/2021 (conversione in legge del Dl 152/2021 sul Pnrr), che permette la consultazione telematica delle planimetrie catastali anche agli agenti immobiliari, riconoscendone in tal modo la centralità della professione e l’elevata competenza che mettono a disposizione della collettività”, precisa un comunicato stampa congiunto.

La data di attivazione del servizio sarà resa nota con un comunicato del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni per l’accesso al servizio stesso, per la compilazione della richiesta e per l’estrazione delle planimetrie.

In attesa che vengano completati gli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, potrà essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata a qualsiasi direzione provinciale o ufficio provinciale-territorio dell’Agenzia, insieme alla delega ricevuta e una copia del documento di identità del delegante.

L’Agenzia delle Entrate, verificata la delega trasmessa, invierà all’indirizzo pec del delegato, copia della planimetria in formato pdf.

“Ringraziamo il direttore Ruffini e la direzione servizi catastali dell’Agenzia delle Entrate per aver dato attuazione a quanto previsto da Parlamento e Governo con l’emanazione del provvedimento regolamentare. Rimaniamo in attesa dell’attivazione del servizio di accesso ed estrazione telematica delle planimetrie nel minor tempo possibile – affermano il presidente Fimaa Santino Taverna e coordinatore della Consulta, il presidente Fiaip Gian Battista Baccarini e il presidente di Anama Renato Maffey -. Ora auspichiamo che l’Agenzia delle Entrate completi l’iter tecnico di attivazione del servizio, in modo da superare anche le disposizioni transitorie che dal 20 maggio permettono di consultare le planimetrie, in via telematica, tramite delega da inviare a mezzo pec agli uffici territoriali di riferimento dell’Agenzia”.