Convegno Apsp: “Il nostro Paese è un’enorme opportunità inespressa per i pagamenti elettronici”

di

Un momento di confronto fra operatori e istituzioni: è stato questo l’evento “Digitalizzazione, crescita e nuove opportunità per il Sistema Paese”, che è stato organizzato dall’Apsp e si è tenuto oggi presso l’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio.

All’incontro hanno partecipato importanti aziende e personalità politiche. Al centro del dibattito tre tematiche di grande attualità: Il contributo che ciascun operatore può apportare alla digitalizzazione del Paese tramite i propri servizi/prodotti; Le opportunità e le criticità della digitalizzazione nel Sistema Italia anche dal punto di vista normativo/regolamentare; Idee e soluzioni necessarie per un progresso nella digitalizzazione in Italia e i benefici di una maggiore adozione delle soluzioni proposte.

Nel corso della giornata sono state inoltre presentate due importanti ricerche. La prima, commissionata da Experian a Forrester Consulting sul tema della digitalizzazione e dei cambiamenti necessari per mantenere un alto livello di competitività, evidenzia che nonostante i big data siano una realtà di crescente importanza in un’ottica di competitività, solo il 19% delle organizzazioni sfrutta tutti i dati disponibili per consolidare le interazioni con i propri clienti, migliorando così la anche la sicurezza del servizio offerto. Appare chiara anche la preoccupazione dal lato compliance: l’81% delle organizzazioni afferma infatti di non essere sicura delle proprie capacità di conformarsi alle crescenti esigenze normative.

La seconda ricerca presentata da Airplus ha analizzato invece le tendenze in tema di sistemi di pagamento per i viaggi d’affari. Dallo studio si evidenziano nuove opportunità e sviluppi nel settore del business travel tra cui l’impennata dei pagamenti virtuali: + 10% rispetto al 2016 a livello globale, +14% in Europa e + 28% in Italia. Le principali ragioni del successo sono date dal maggior controllo, dalla sicurezza e dalla facilità d’utilizzo. Aumenta la fiducia, soprattutto tra i viaggiatori, verso i nuovi provider di sistemi di pagamento digitali come Google e Apple. Cresce, inoltre, l’adozione dei pagamenti da mobile nelle economie emergenti, utilizzati soprattutto a scopo personale: in questo ambito il mondo corporate resta oggi ancora in forte ritardo rispetto a quello consumer.

Il presidente dell’Apsp, Maurizio Pimpinella, ha coordinato i lavori della giornata: “Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a uno stravolgimento senza precedenti del mondo come lo conoscevamo. Tra i fattori più evidenti che contraddistinguono questo cambiamento ci sono l’innovazione tecnologica e la globalizzazione ma non c’è innovazione che non passi per i digital payment: non vi è infatti Amazon, Air BnB, Foodora, non c’è p2p lending e blockchain senza un sano ecosistema di procedure di incasso e pagamento di ultima generazione. L’Italia sconta ancora un 87% di transazioni su base contante mentre quelle con carta non superano le 43 per abitante all’anno, secondo l’ultimo rapporto di Banca d’Italia 2017. Dobbiamo quindi fare un grande lavoro tutti insieme perché il cambiamento si gioca sul fronte culturale: bisogna integrare i percorsi di studio dei giovani con programmi appositi in materia di digitalizzazione e tecnologie. Il nostro Paese è un’enorme opportunità inespressa per i pagamenti elettronici, è solo questione di tempo”.

All’evento hanno preso diversi importanti nomi istituzionali, fra i quali l’On. Pino Pisicchio – Capogruppo del Gruppo Parlamentare Misto – Camera dei Deputati, l’On. Luigi Casero – Vice Ministro Ministero Economia e Finanze, l’On. Antonio Palmieri – membro Intergruppo parlamentare per l’innovazione tecnologica – Camera dei Deputati, l’On. Elvira Savino – membro della Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie – Camera dei Deputati, l’On. Alessio

Villarosa – componente VI Commissione Finanze – Camera dei Deputati ed l’On. Nunzia De Girolamo – Componente Commissione permanente VII Cultura – Camera dei Deputati. I partecipanti si sono confrontati sul ruolo della politica e delle Istituzioni a favore dello sviluppo del digitale e del sostegno alle imprese e sull’importanza della normativa a supporto dei pagamenti elettronici assieme ad Augusto Santori – Dipartimento del Tesoro – Direzione V –

Ministero Economia e Finanze, Domenico Siclari – Responsabile per gli Affari legislativi e parlamentari in materia creditizia e finanziaria – Ministero Economia e Finanze, Giovanni Calabrò – Direttore Generale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Gen. Gioacchino Angeloni – Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Erano inoltre presenti realtà bancarie quali Abi, Cbi, CheBanca! Iccrea Banca Ventis, Poste Italiane, operatori tecnologici tra cui Pi4Pay, TAS Group, Ingenico, Verifone, Reply, Hitachi, Ntt Data, Crif, Argentea, Lutech, Pwc, Gft, Pax Italia, Prestatori di Servizi di Pagamento come Gruppo Lottomatica, Sofort, Factorcoop, Euronet, InfoCamere, Sisal Group, Over The Top come Samsung, Alipay, ed altri nomi di primo piano, quali Unimpresa, Telepass Pay, A- tono, Orwell, Edenred Italia, Epipoli, Mercurio Service, [email protected], Mail Express Group, Meta, Mob4Money.

Convegno Apsp: “Il nostro Paese è un’enorme opportunità inespressa per i pagamenti elettronici” ultima modifica: da