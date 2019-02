Convention annuale Axa Mps: innovazione e trasformazione al centro della bancassicurazione

di

Traguardi raggiunti e prospettive per il nuovo anno, innovazione, trasformazione e volontà di reinventare la relazione con i clienti, con lo stesso spirito di collaborazione tra i team a ogni livello e lo stesso entusiasmo che ha da sempre caratterizzato la partnership tra Axa e Mps, Monte dei Paschi di Siena, un esempio unico nel mercato bancassicurativo italiano.

Questi sono stati i temi al centro della convention Axa Mps 2019, che si è tenuta mercoledì 20 presso il Salone delle Fontane a Roma.

All’evento hanno partecipato circa 450 persone tra rappresentanti delle direzioni di compagnia e banca e la rete distributiva Mps con una rappresentanza di tutte le aree territoriali, compresi titolari e gestori di filiali.

Presenti per Axa, Patrick Cohen, ceo; Paolo Manzato, presidente di Axa Mps; Domenico Martiello, chief distribution officer. Per Banca Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, ceo; Giampiero Bergami, chief commercial officer; Maurizio Bai, responsabile direzione rete; Eleonora Cola, responsabile direzione retail e Federico Vitto, responsabile direzione wealth management.

Si sono approfonditi i risultati ottenuti proprio grazie al contributo di tutte le squadre, puntando sull’innovazione come motore distintivo della relazione cliente.

Per esempio sulla Salute, con il lancio di un ecosistema di servizi ad alto valore aggiunto, come la videochiamata per un consulto medico 24h/7gg e i farmaci consegnati direttamente a domicilio.

Un risultato reso possibile anche grazie all’energia, alla vivace dinamica commerciale e all’impegno quotidiano di tutta la rete distributiva.

Al centro della convention, infine, il rinnovato impegno, condiviso dalle due squadre, nel continuare a reinventare il modello Axa Mps, accelerando per essere sempre più vicini ai clienti e soddisfare sempre meglio i loro bisogni con nuove e importanti innovazioni. E continuare insieme a scrivere nuove pagine di una storia di successo.

“Con il nostro partner Mps vogliamo continuare a innovare per offrire prodotti sempre più semplici, accessibili e trasparenti – ha dichiarato Domenico Martiello, chief distribution officer del Gruppo assicurativo Axa Italia -. Stiamo accelerando insieme per creare la migliore esperienza cliente e offrire soluzioni di protezione innovative. Grazie alla forza della rete Montepaschi, all’innovazione e all’expertise Axa, continueremo a scrivere questa storia di successo”.

“Banca Mps, grazie alla storica partnership con Axa Italia, offre ai propri clienti una gamma ampia, flessibile ed evoluta di soluzioni assicurative – ha commentato Giampiero Bergami, chief commercial officer di Banca Mps -. Il contesto di mercato sta complicando la vita quotidiana enfatizzando la necessità di ‘gestire al meglio i rischi’ di famiglie ed imprese; la nostra Rete, avvalendosi dell’esperienza e competenza di un leader internazionale nella protezione come Axa, è in grado di offrire soluzioni efficaci per la copertura dei rischi”.

