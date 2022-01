Convention Prestiter 2022: +100% di volumi nel triennio 2019-21 e certificazione ‘Great Place to Work’

Si è conclusa lo scorso 10 gennaio la Convention Prestiter 2022, evento annuale che raccoglie tutti i successi dell’anno precedente e presenta le nuove sfide che attendono il gruppo aziendale.

La Convention annuale è anche occasione per prendere ispirazione da ospiti eccellenti e fare il carico di energia prima di affrontare un nuovo anno.

Prestiter è storico agente in attività finanziaria di Prestitalia, gruppo Intesa Sanpaolo. Presente sul mercato da oltre 20 anni e da sempre specializzata nel settore della Cessione del Quinto, si caratterizza per formazione continua, innovazione tecnologica e leadership ispirata.

I risultati Prestiter parlano da sé: +100% di volumi in termini di Montante Lordo nel 2021 rispetto al 2018. Il periodo 2019-21 è stato caratterizzato da un piano industriale ambizioso, che è culminato nel conseguimento del risultato pieno.

Un successo condiviso con la dirigenza Prestitalia, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha preso parte all’evento e ha rappresentato la piena soddisfazione per un piano caratterizzato da una crescita organica e da forti sinergie tecnologiche e di processo tra agente e società mandante.

Ospite di una giornata ricca di colpi di scena è stata Maurizia Cacciatori, pallavolista olimpica a Sydney 2000, pluri-campionessa italiana, nonché capitana della nazionale italiana con all’attivo oltre 200 presenze e premiata come miglior palleggiatrice al mondo nei campionati del mondo nel 1998.

Maurizia ha portato la sua esperienza fatta di sacrificio, grande determinazione ed entusiasmanti successi. Le parole ispirate della campionessa hanno contribuito a riempire l’atmosfera della Convention di grande carica motivazionale e voglia di raggiungere obiettivi ancora più importanti.

L’evento si è arricchito della presentazione del nuovo e ambizioso piano industriale 2022-25 che prevede di ricalcare e superare il tasso di crescita del precedente periodo.

Infine grande entusiasmo per l’ottenimento della certificazione ‘Great Place to Work’, importante riconoscimento indipendente rilasciato da Great Place to Work®, un brand internazionale fondato a San Francisco nel 1991 e dedicato all’analisi degli ambienti di lavoro, tramite la misurazione anonima delle opinioni e dell’esperienza dei collaboratori.

