Coronavirus: Amissima in partnership con Benpower a sostegno della rete agenziale

Il Gruppo Assicurativo Amissima e Benpower, azienda internazionale operativa nel settore della bonifica e ripristino di edifici industriali e civili che hanno subito danni da incendio, allagamento o evento naturale, sono insieme in questa particolare situazione di emergenza sanitaria nazionale a supporto della rete agenziale della compagnia.

Infatti, grazie a una partnership da tempo consolidata, Amissima propone ai propri Agenti la possibilità di usufruire in convenzione di un servizio di sanificazione e disinfezione delle aree lavorative.

Si tratta di un servizio altamente qualificato e professionale che richiede l’utilizzo di tecniche e prodotti specifici per le opportune attività di disinfezione, bonifica e sanificazione. Per le agenzie di Amissima che ne faranno richiesta, le attività sono essenzialmente di due tipi: la sanificazione mediante l’impiego di speciali detergenti chimici atti a eliminare germi, batteri e agenti patogeni da qualsiasi superfice e l’ozonizzazione, procedura che agisce eliminando e inattivando virus, batteri, acari, spore e muffe in modo totalmente naturale ed ecologico.

“Le stesse raccomandazioni dichiarate dal Ministero della Salute hanno evidenziato quanto queste procedure siano importanti per l’igiene e la prevenzione della trasmissione del contagio da Covid-19 – ha dichiarato Antonio Scognamillo, direttore commerciale di Amissima -. I servizi assicurativi sono ritenuti essenziali in questo momento critico, pertanto ringrazio il nostro partner Benpower per aver messo a disposizione di tutte le agenzie e subagenzie Amissima la propria professionalità e competenza per permettere loro di continuare a svolgere la propria attività quotidiana in maggiore sicurezza”.

Il processo di richiesta del servizio è molto semplice: è sufficiente inviare una mail a una casella di posta elettronica appositamente creata da Amissima per la gestione dell’emergenza Covid-19 per ricevere maggiori informazioni e tempestivo contatto con gli esperti di Benpower.

Benpower è già partner di Amissima per le attività di pronto intervento per la limitazione del danno e messa in sicurezza di edifici civili e industriali in seguito a danni derivanti da incendio, esplosione, eventi naturali, atti vandalici e dolosi. La partnership con la società è stata consolidata e presentata a tutta la rete di Agenti a novembre 2019 attraverso un webinar informativo tenuto da Renato Vecchio, Insurance Network Director di Benpower, il quale ha mostrato i servizi offerti e la loro modalità di lavoro tempestiva ed efficiente.