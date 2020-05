Coronavirus, CF Assicurazioni (Tecnocasa) estende coperture assicurative

Rispondere all’accresciuto bisogno di sicurezza e protezione degli assicurati a seguito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Coronavirus. È questo l’obiettivo delle nuove iniziative avviate dal gruppo CF Assicurazioni, di cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, parallelamente alle attività per garantire continuità operativa aziendale e assistenza ai clienti e alla rete di vendita.

In particolare, a copertura del rischio di premorienza derivante dalla patologia Covid-19, è stato previsto l’azzeramento del periodo di carenza, normalmente pari a 6 mesi su tutti i nuovi contratti della polizza “Pensiamoci Insieme”, offrendo in questo modo una tutela immediata agli assicurati.

Anche la gamma dei prodotti dedicati ad infortuni e malattia è stata interessata a misure di ampliamento delle garanzie prevedendo per la polizza “Siamo in due per sempre”, un’estensione gratuita della diaria da ricovero anche ai casi connessi a Covid-19.

“Il nostro Paese sta affrontando un momento molto complesso e oggi più che mai, è compito del settore assicurativo fornire soluzioni concrete che consentano di vivere con maggiore sicurezza il presente e pianificare un futuro con minori incertezze”, ha affermato Michele Cristiano, amministratore delegato di CF Assicurazioni.