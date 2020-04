Coronavirus, Confidi Systema attiva il processo di “instant lending”

Confidi Systema ha reso noto di aver attivato il processo di “Instant lending” per far fronte all’emergenza determinata dal coronavirus.

L’”Instant lending”, spiega una nota, è una concreta semplificazione degli iter istruttori e deliberativi della richiesta di fido in presenza di riassicurazione del Fondo di Garanzia, che riduce i tempi di risposta al cliente e consente all’impresa di disporre di nuova liquidità nel minor tempo possibile per i pagamenti immediati di utenze, affitti, personale, fornitori o per altre esgenze specifiche.

Se sei un’azienda interessata ad un finanziamento con rimborso rateale fino a 50.000 euro, con garanzia a prima richiesta di Confidi Systema fino all’80%, entra in contatto con noi per conoscere nel dettaglio questa opportunità e per ricevere un preventivo.

#NoiCiSiamo: siamo vicini al territorio e ad ogni impresa, sempre, e siamo pienamente operativi da remoto tramite call, video, mail e tutti gli strumenti digitali che ci consentono di raccogliere la documentazione necessaria per ogni richiesta.