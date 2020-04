Coronavirus, da Amissima e Banca Carige supporto finanziario alla rete

Storico partner del Gruppo Assicurativo Amissima per la distribuzione di prodotti assicurativi sia nel ramo Danni che nel ramo Vita, Banca Carige ha lanciato, primo e ad oggi unico caso in Italia, un prestito-ponte per le piccole aziende ed i lavoratori autonomi che rappresenta una forma importante di supporto finanziario alla rete agenziale della compagnia per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.

Gli agenti Amissima, spiega una nota, potranno richiedere a Banca Carige un prestito d’onore fino a 5.000 euro, senza garanzie, a tasso zero, rimborsabili in 12 mesi, dopo 6 mesi di preammortamento.

Il prestito è strutturato quindi in modo tale da consentire all’imprenditore di disporre immediatamente della cifra necessaria a far fronte alle necessità più urgenti per poi programmarne la restituzione a partire da settembre 2020, quando ci si augura le attività saranno ripartite regolarmente.

In alternativa al finanziamento rateale, è previsto, sempre per l’importo di 5.000 euro e a tasso zero, anche un’apertura di credito in conto corrente rimborsabile con flessibilità entro 18 mesi.

L’iniziativa è rivolta sia agli Agenti e Subagenti già clienti Carige, per i quali è previsto un iter di attivazione completamente da remoto, sia per gli intermediari non clienti i quali potranno contattare la filiale Carige più vicina per maggiori informazioni e fissare un appuntamento.

“Abbiamo deciso di dare un ulteriore sostegno alla nostra rete agenziale, a cui offriamo una misura snella, frutto della partnership tra Amissima e Banca Carige, che integra e completa il robusto pacchetto di misure varate dalla Compagnia per aiutare gli Agenti ad affrontare al meglio, e superare, questo periodo emergenziale”, ha dichiarato Antonio Scognamillo, chief commercial officer del Gruppo Amissima.