Coronavirus, il Gruppo Crédit Agricole in Italia amplia le misure a distanza in supporto ai clienti

Crédit Agricole amplia le misure a distanza in supporto ai propri clienti con l’innovativo servizio di teleconsulto gratuito messo a disposizione da Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni, le compagnie del gruppo specializzate nel ramo vita e nel ramo danni, direttamente controllate da Crédit Agricole Assurances.

Per tre mesi i nuovi clienti, che sottoscrivono una polizza vita Unit Linked o Multiramo, o una polizza di protezione danni sino al 14 giugno, potranno beneficiare di una copertura di assistenza medica attraverso teleconsulto offerta gratuitamente. L’iniziativa è altresì valida per gli attuali clienti assicurati che abbiano compiuto più di 60 anni di età, entro i medesimi termini.



Con l’intenzione di aiutare i propri clienti a vivere con maggior serenità l’emergenza Covid-19, la compagnia offre, con questo servizio, una visita medica disponibile 24h su 24, via telefono o mediante videoconsulto, direttamente da casa, fino ad un massimo di tre appuntamenti.



In questo momento di particolare difficoltà negli spostamenti, i clienti assicurati con Crédit Agricole hanno la possibilità di mettersi in contatto con il medico direttamente da casa, potendo anche contare sulla disponibilità di rilascio on-line della ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina.

“L’attenzione ai clienti è parte integrante dell’impegno quotidiano di Crédit Agricole Italia, oggi ancora di più. Il teleconsulto medico va in questa direzione e si inquadra nell’ampio piano di interventi messi in campo per sostenere concretamente famiglie e aziende, anche a distanza”, ha dichiarato Gianluca Bisognani, responsabile della Direzione Marketing e Digital Crédit Agricole Italia.

Inoltre, per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri, la Compagnia Crédit Agricole Assicurazioni sta privilegiando le misure a distanza, grazie alla video-perizia per i clienti di polizze auto e casa: un sistema totalmente digitale, che consente al perito di procedere all’accertamento del danno via smartphone, garantendo tempestività al servizio e semplificando la pratica di liquidazione.

“Con questi interventi abbiamo scelto di supportare le principali esigenze dei nostri clienti. In questi giorni, noi tutti abbiamo bisogno di risposte immediate. Chiamare il medico di base presuppone a volte lunghe attese al telefono e, in queste situazioni, ogni secondo può essere fonte di maggior preoccupazione. Abbiamo, da sempre, a cura la protezione totale del nostro cliente: del suo patrimonio, della sua salute e anche della sua serenità – ha aggiunto Marco Di Guida, amministratore delegato di Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni -. Questa iniziativa permette ai nostri clienti di accedere ad un vantaggio esclusivo: in tempo reale, potranno avere informazioni importanti con un servizio di consulto medico e, inoltre, non dovranno preoccuparsi di come reperire la ricetta, ma sarà il medico, direttamente, a spedirla presso la farmacia più vicina. Mai come in questo periodo la serenità è indispensabile per affrontare al meglio una situazione così delicata. Essere vicini, realmente, ai nostri clienti vuol dire soprattutto questo: prevenirne le esigenze e fare in modo che queste possano essere soddisfatte velocemente, con semplicità e efficienza”.



Questi interventi si aggiungono alle numerose iniziative messe in atto dalla compagnia in Italia volte a fornire un aiuto concreto per fronteggiare l’emergenza sanitaria, che portano il totale dell’impegno del Gruppo ad oltre 2 milioni di euro.