Coronavirus, Idealista attiva il filtro “visita virtuale” per rendere più realistica la ricerca della casa durante la quarantena

Idealista ha aggiunto un nuovo filtro di ricerca che consente all’utente di visualizzare solo gli annunci “con visita virtuale”. Si tratta di annunci che, oltre alle foto, dispongono di materiale grafico di alta qualità che consente di visitare l’immobile da casa, conoscendone tutti gli angoli e gli spazi senza dover per forza fare un sopralluogo, spiega una nota.

In questo modo Idealista facilita l’accesso agli annunci con più informazioni e mette a disposizione degli utenti le soluzioni multimediali più avanzate per visitare casa da remoto.

Gli annunci a cui un utente può accedere devono avere almeno una delle 3 opzioni tecnologiche che seguono:

3D: è il servizio multimediale più avanzato sul mercato che mostra gli spazi in maniera fluida, combinando fotografia di alta qualità e misurazione laser per creare un modello 3D completamente immersivo. Con un livello di dettaglio pari al 99% è come se come se a guidarci nella visita fosse il proprietario di casa o l’agente immobiliare. Si può attivare una visita guidata, semplicemente premendo il pulsante play o passare liberamente da un ambiente all’altro per una home view completa e interattiva. Indossando degli occhiali VR poi, l’esperienza di navigazione diventa totalmente immersiva e il “sopralluogo” dell’immobile ancora più realistico.

Virtual tour: viste panoramiche dell’intera proprietà attraverso punti di interesse che conducono a una visita interattiva grazie a una planimetria navigabile integrata. Questo servizio offre la possibilità di un tour della casa alla scoperta di tutti i suoi angoli. Ogni visitatore potrà fermarsi nella stanza della casa che più gli interessa. È accompagnato da piani zenitali che offrono punti di osservazione ottimali.

Video professionale: mostra tutti gli angoli della proprietà con il conforto di immagini di alta qualità. Il video della casa è accompagnato dalla planimetria della proprietà per una chiara visione dell’immobile.

Secondo Vincenzo De Tommaso, responsabile ufficio studi di idealista: “il filtro con visita virtuale potenzia al 100% le visite interattive degli immobili consentendo alle nostre agenzie Clienti di effettuare visite a distanza e tenersi continuamente in contatto con i potenziali acquirenti. Oltre a garantire una cerca continuità operativa anche durante l’emergenza sanitaria, questi servizi servono a ottimizzare le visite, migliorando l’efficienza e danno anche la possibilità di allargare il mercato ad acquirenti internazionali. Molte agenzie Immobiliari si stanno già attrezzando per fornire questi servizi. Si tratta un’evoluzione necessaria per restare competitivi oggi e dopo l’emergenza Covid-19”.