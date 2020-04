Coronavirus, il programma di formazione di Casa.it dedicato ai professionisti del real estate diventa digitale

In questo periodo di emergenza il ciclo di incontri formativi a sostegno dei professionisti dell’immobiliare firmato Casa.it in giro per l’Italia diventa digitale.

Nasce così Casa.it T-Incontra da Casa. Prossimo appuntamento, mercoledì 15 aprile con un webinar dedicato a “Resilienza e prospettive: nuovi scenari e nuove opportunità per ripartire”, tenuto dal life & business coach Gian Luigi Sarzano. Seguiranno:

24 aprile con l’Avvocato Caterina Carretta, consulente di Lex Consult

29 aprile ancora con Gian Luigi Sarzano

Con l’obiettivo di perseguire la sua mission, ovvero di continuare a essere sempre al fianco degli agenti immobiliari anche e soprattutto in momenti particolari come quello che stiamo vivendo, Casa.it – il sito e l’app di riferimento per chi cerca casa e per i professionisti del Real Estate – ha infatti deciso di convertire in incontri digitali tutti, e non solo, gli appuntamenti formativi organizzati in origine sul territorio.

“Il nuovo progetto digitale si affianca al servizio gratuito di visite interattive guidate PrimaVisita – ha dichiarato Mario Franci, direttore commerciale e Marketing di Casa.it – e alle altre numerose iniziative che Casa.it ha messo a disposizione dei professionisti del Real Estate per continuare a essere operativi e sfruttare questo momento per mantenersi aggiornati su temi di grande attualità”.

Casa.it T-Incontra da Casa seguirà diversi filoni: una parte sarà dedicata alla formazione live, grazie a webinar tenuti di volta in volta da esperti accreditati e che coprono diverse tematiche (legali e fiscali, marketing, coaching), e una parte sarà dedicata al Self- Training con Video Pillole di marketing e tutorial sfogliabili. Il Bollettino sarà, invece, focalizzato sulla condivisione di dati, spunti e curiosità sul mercato immobiliare, mentre L’esperto Risponde è un utile servizio di consulenza via web tenuto dall’Avv. Roberto Mauro che risponderà alle domande degli agenti.

“Dopo il successo dei primi due appuntamenti in cui abbiamo avuto più di 1.400 agenti iscritti, abbiamo deciso di replicare le sessioni in overbooking e di arricchire il palinsesto – ha aggiunto Franci -. Rispetto agli incontri sul territorio, infatti, gli agenti immobiliari potranno attingere gratuitamente a una variegata offerta formativa in funzione delle proprie esigenze”.