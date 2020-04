Coronavirus, le misure adottate dal Gruppo Tecnocasa

“Il Gruppo Tecnocasa aderisce alla campagna promossa dal Ministero della Salute per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Le agenzie immobiliari Tecnocasa e Tecnorete e le agenzie di mediazione creditizia Kìron, sono chiuse al pubblico, ma continuano ad operare a distanza nel pieno rispetto di tutte le norme previste. I collaboratori immobiliari, creditizi e assicurativi sono a disposizione, virtualmente, del cliente attraverso tutti i mezzi tecnologici: telefono, Chat, WhatsApp, Skype e tutti i siti internet”. Lo ha sottolineato Alessandro Caglieris, consigliere delegato di Tecnomedia, società di servizi del Gruppo Tecnocasa.

“In particolar modo, come Gruppo, stiamo sensibilizzando ancora di più le agenzie affiliate a utilizzare le nuove tecnologie e i servizi messi a disposizione dal franchisor al fine di mantenere i contatti con i clienti e l’operatività dell’agenzia – ha aggiunto Caglieris -. È possibile entrare nelle case dei clienti anche in modo digitale grazie ai canali del pacchetto pubblicitario fornito alle agenzie che, privilegiando l’omnicanalità, prevede molteplici strumenti come la Live-Chat e la Bot, Whuis.com, le campagne marketing, i social, tutti i siti agenzia, i portali tecnocasa.it, tecnorete.it e quelli partner wikicasa.it, immobiliare.it, casa.it e bakeca.it dove poter pubblicare gli immobili raccogliere richieste e notizie, oltre a sfruttare il Market Report di wikicasa.it e il Valuta TU di casa.it (che consente di tenere i contatti con il cliente che chiede consulenza anche solo tramite e-mail personalizzate) e l’ADVanalytics utilizzato per gestione dell’incarico.

Nel dettaglio la live-chat TocToc risulta di immediato utilizzo sia per le agenzie sia per gli utenti, che per comunicare non devono scaricare alcun programma, ma semplicemente navigare sulla pagina di interesse e avviare la chat con l’agenzia, sia da computer sia da smartphone.

Inoltre è possibile consultare e sfogliare le riviste del Gruppo Tecnocasa anche da casa, on-line attraverso il ‘periodico digitale’ con tutte le proposte immobiliari degli affiliati, tutte le edizioni sono caricate sul portale tecnocasa.it. Le agenzie hanno a disposizione l’ADV Modulistica On line, piattaforma da utilizzare per incarichi e proposte per vendita e locazione, che a breve sarà integrata da un’importante evoluzione come la firma digitale e la verifica dell’identità del cliente.

Un altro strumento fornito alle nostre agenzie è: ‘Prima Visita’ di Casa.it, servizio unico e innovativo per effettuare visite interattive da remoto con i propri clienti, rimanendo in agenzia (in questo periodo a casa) per quanto riguarda il nostro affiliato, mentre il cliente può rimanere comodamente a casa”.