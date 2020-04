Coronavirus, Locare incrementa la presenza online e televisiva

Per adeguarsi alla quarantena imposta per contrastare l’emergenza sanitaria in corso Locare ha aumentato la presenza online ottenendo decine di migliaia di visualizzazioni ogni settimana. A questa, oggi si aggiunge la presenza televisiva.

Ecco i prossimi eventi in cui è coinvolta Locare:

Oggi 16 aprile, sarò su Class CNBC. Alle ore 15.10 seguici in diretta sul canale 507 di SKY e in streaming su www.milanofinanza.it per parlare della crisi del mercato e di come cambierà l’immobiliare.

Sepre oggi 16 aprile alle 18.30, sarò su Facebook per parlare di come predisporre e firmare contratti immobiliari digitali e di che validità hanno. Insieme a: Andrea Muffato, Founder di Agente Immobiliare Digitale; Federico Pagliuca, Founder di IRealtors; Avv. Francesco Leone, Founder Studio Legale Leone Fell, lo Studio specializzato

sabato 18 aprile alle 11, sempre in diretta Facebook per parlare di Scenari immobiliari, investimenti, locazioni e di cosa succederà nei prossimi mesi Ne parleremo con Alfio Bardolla, Imprenditore e Founder di Alfio Bardolla Trainig Group; Gian Luigi Sarzano, Coach Immobiliare, Imprenditore e Formatore.

Segui Locare sulla nostra pagina Facebook, a questo link https://www.facebook.com/Locareservizilocazione/

oppure sul canale Youtube a questo link https://www.youtube.com/channel/UC79qGGjapRLPm7J3HeZdF5A?view_as=subscriber