Coronavirus, Vittoria Assicurazioni a sostegno dei clienti con nuovi interventi straordinari

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, Vittoria Assicurazioni rafforza l’impegno a favore dei clienti e della sua rete agenziale, introducendo nuovi interventi sia per i Rami Danni che per i Rami Vita.

“Questo importante piano d’azione è stato pensato e realizzato per garantire ai Clienti il pieno sostegno della Compagnia in un momento di così grande difficoltà non solo sanitaria ma anche economica – ha dichiarato Cesare Caldarelli, ceo di Vittoria Assicurazioni –. Oggi più che mai Vittoria Assicurazioni è infatti chiamata ad essere solida, concreta e presente per loro”.

Gli interventi attivi su tutto il portafoglio:

Rami Danni – blocco delle attività giudiziali di recupero premi, franchigie e rivalse contrattuali;

Rami Danni – sospensione dei termini legali e convenzionali, sostanziali e processuali;

Rami Danni – eliminazione interessi di frazionamento per il pagamento mensilizzato in addebito sul conto corrente;

Rami Elementari – estensione della copertura assicurativa gratuita per due mesi sulle polizze che coprono le attività dei settori turistico, alberghiero e della ristorazione, con eventuale frazionamento mensile senza interessi;

Rami Danni e Rami Vita – pagamento online tramite App e sito web per tutti i titoli;

Rami Auto – estensione del periodo di mora su tutte le polizze comprese quelle con solo garanzie Auto Rischi Diversi. (escluse le poliennali a premio unico anticipato);

Rami Elementari – estensione del periodo di mora di ulteriori 15 giorni anche sulla garanzia infortuni del conducente che copre un veicolo identificato;

Rami Elementari – proroga del periodo tollerato per i locali lasciati incustoditi, sulla garanzia Furto dei prodotti per le PMI e l’abitazione;

Rami Elementari – sei mesi di copertura gratuita per i primi due anni sulle polizze di durata cinque anni per le PMI;

Rami Elementari – sei mesi di copertura gratuita per il primo anno sulle polizze di durata almeno tre anni per le PMI;

Rami Elementari – al rinnovo di una polizza Retail, possibilità di trasformare il contratto in pluriennale e mensilizzare i pagamenti senza interessi, usufruendo così di un periodo di mensilità gratuito: se il contratto assume durata triennale, si paga il primo mese e si è coperti per quattro mesi, poi si paga mensilmente, sempre senza interessi. Se la polizza è di durata cinque anni, la prima rata coprirà i primi sei mesi.

Le azioni a favore dei Clienti dei Rami Vita:

Multiramo Investimeglio Doppia Evoluzione:

– sulle nuove emissioni deroga dei limiti massimi di ripartizione del premio tra Gestione Separata e Unit Linked da 70%-30% a 90%-10%;

– sui versamenti aggiuntivi deroga dei limiti massimi di ripartizione del premio tra Gestione Separata e Unit Linked da 70%-30% a 90%-10%;

– apertura al Collocamento di due tariffe di Gestione Separata 100%;

Multiramo Investimeglio Doppia Evoluzione PAC:

– deroga dei limiti massimi di ripartizione del premio tra Gestione Separata e Unit Linked da 50%-50% a 70%-30%;

– riduzione del premio minimo sui Versamenti Aggiuntivi da 1000 a 100 Euro.

Le misure valide previa valutazione del caso:

per i Rami Elementari:

– eventuale estensione del periodo di mora da 15 a 90 giorni;

– agevolazioni sui pagamenti delle regolazioni premio.

per i Rami Vita:

– le Polizze a premio annuo, in caso di interruzione del pagamento dei premi:

o mancato annullamento del contratto;

o mantenimento in vigore delle garanzie;

o mancata applicazione degli interessi di mora in caso di riattivazione.

Il piano d’azione è attivo con effetto immediato e fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe.