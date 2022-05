Mediazione creditizia, CorporateCredit avvia la creazione di una rete fisica

CorporateCredit, società di consulenza finanziaria e creditizia per le pmi italiane operativa finora solo in remoto, avvia la creazione di una rete fisica. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il supporto professionale fornito alle piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, garantendo una consulenza finanziaria ancora più completa e strutturata. “CorporateCredit, marchio di Soluzione Funding S.r.l., è una società innovativa, che fino ad oggi ha tenuto i contatti con i propri collaboratori in digitale. Avendo avviato la nostra attività a fine 2020, in piena pandemia, ci è sembrato logico partire sfruttando al massimo la tecnologia. Oggi, con un graduale ritorno alla normalità, siamo pronti per lanciare la nostra rete fisica”, spiega Giordano Guerrieri, ceo e co-fondatore della società, mediatore creditizio da oltre 20 anni e formatore in materia di credito bancario e finanziario.

Il contesto in cui è nata l’azienda

CorporateCredit è nata in un contesto di forte necessità di finanziamenti da parte delle pmi per aiutarle a investire nella crescita aziendale tramite finanziamenti e agevolazioni.

“In qualità di società di consulenza di finanza aziendale di Soluzione Tasse Spa, gruppo quotato in Borsa il 5 novembre 2021, possiede sia il know how del partner professionale, sia l’innovazione tecnologica, elementi che la rendono unica sul mercato”, spiega Guerrieri.

L’attività di mediazione creditizia

L’azienda è mediatore del credito iscritta Oam con il numero di iscrizione M498 e opera con oltre 25 istituti di credito (banche, consorzi, istituti finanziari 106, fintech e challengers bank). Al suo interno ha anche un reparto di finanza agevolata, che supporta le pmi italiane in modo innovativo e in linea con la declinazione tech che oggi è sempre più necessaria.

“Avvalendosi di un algoritmo proprietario e di un ufficio crediti interno ben strutturato, CorporateCredit riesce a supportare le piccole e medie imprese in modo preciso, fluido e privo di attriti, sia come mediatore del credito, sia come partner per il Microcredito – prosegue Guerrieri -. Opera anche al fianco delle piccole e medie imprese che vogliono accedere a bandi e incentivi, fornendo supporto per tutti gli aspetti di finanza agevolata peculiari degli iter per ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato”.

L’attività di consulenza per la finanza straordinaria

CorporateCredit è infine partner per la finanza straordinaria “per emettere minibond, quotazioni in Borsa o m&a e servizi di solito erogati dalle grandi banche di affari, preparati dalle cosiddette big four della consulenza aziendale. È quindi il nuovo partner per la finanza aziendale, forte e all’avanguardia, che mette know how e innovazione nel supporto per l’accesso alla finanza delle pmi italiane”, conclude l’amministratore delegato della società.