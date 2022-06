CorporateCredit cerca collaboratori su tutto il territorio italiano

Una nuova rete di professionisti della finanza aziendale: CorporateCredit seleziona PMI Manager in tutta Italia

La finanza aziendale è un tema sempre caldo e sono sempre di più le aziende che hanno bisogno di un supporto professionale per gestirlo. Per questo motivo CorporateCredit, innovativa società di consulenza di finanza aziendale del gruppo Soluzione Tasse Spa, ha in progetto una vera e propria rete, forte e strutturata, che coprirà a 360 gradi la necessità delle PMI di avere a portata di mano un supporto finanziario specializzato.

L’azienda, iscritta OAM cod. M 498, aiuta i piccoli e medi imprenditori ad accedere ai capitali necessari per far crescere il loro business, tramite mediazione del credito, finanza agevolata e la finanza straordinaria. CorporateCredit sta vivendo una crescita esponenziale; in meno di 2 anni è riuscita a porsi come partner professionale della mediazione creditizia e della finanza agevolata e, ad oggi, ha supportato più di 500 piccole e medie imprese ad accedere correttamente al credito. Questa crescita, unitamente al know how della capogruppo Soluzione Tasse Spa e alla tecnologia che la contraddistinguono, hanno permesso la messa in campo di un nuovo progetto: lo sviluppo di una rete fisica di PMI Manager su tutto il territorio nazionale per poter aiutare un numero sempre maggiore di imprese italiane. Questa rete integrerà il know how acquisito e supporterà fisicamente le attività di consulenza aziendale, garantendo qualità e successo.

Chi sono i PMI Manager

Le figure che CorporateCredit sta selezionando in tutta Italia sono consulenti senior che hanno già un loro portfolio di aziende clienti, a cui vogliono offrire nuovi servizi di credito, finanza agevolata e finanza straordinaria. Grazie a una azione di marketing mirata su tutto il territorio, il PMI Manager verrà supportato da CorporateCredit nella costruzione e fidelizzazione di una rete di network aziendali, sindacati e associazioni che andranno ad accrescere il suo campo operativo e le sue revenue.

Quali sono i vantaggi per un PMI Manager

Diventare PMI Manager di Corporate Credit permette di supportare i propri clienti in maniera dinamica ed efficace. Grazie all’appoggio di back office specializzati e preparati su ogni esigenza di finanza aziendale, potranno fornire supporto dal semplice microcredito alla finanza straordinaria, facendo attenzione anche alla pianificazione fiscale, con quell’occhio esperto ereditato dalla casa madre di CorporateCredit.

Il PMI Manager avrà un vero proprio reparto istruttorio, un ufficio crediti al suo servizio dedicato alla gestione di ogni fase delle pratiche procacciate. A questo aspetto si affianca il vantaggio di poter utilizzare una piattaforma proprietaria dove calcolare i Credit Score, verificare le agevolazioni e accedere a nuovi servizi finanziari. Tutto sarà automatico e veramente immediato. Questa innovativa piattaforma sarà un ponte tecnologico tra i PMI Manager, le aziende e le opportunità erogate da CorporateCredit.

Infine, il PMI Manager accederà all’Academy interna di CorporateCredit, dove potrà migliorare costantemente le proprie skills tramite formazione ad personam, webinar, formazione in aula, affiancamento e test valutativi. Il PMI Manager di CorporateCredit non sarà solo un numero all’interno di un sistema societario, ma sarà un vero e proprio partner strategico territoriale.

CorporateCredit si pone quindi come partner professionale della finanza aziendale a 360°, che investe nelle risorse con cui collabora, nell’ottica di creare una rete sinergica, forte, innovativa ed efficace per l’accesso corretto alla finanza e al credito delle PMI italiane.

Per candidarsi come PMI Manager è possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo m.fanelli@corporatecredit.it oppure compilare il modulo dedicato alle candidature presente su SimplyBiz.