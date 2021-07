Cqs, prima cartolarizzazione di Sigla con assistenza Société Générale e Intesa Sanpaolo

Gli studi legali Jones Day e Hogan Lovells annunciano di aver assistito, rispettivamente, Sigla S.r.l. e le banche Société Générale e Intesa Sanpaolo, divisione Imi Corporate & Investment Banking nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione di mercato avente ad oggetto prestiti personali assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione originati da Sigla.

“L’operazione è stata realizzata mediante l’emissione – ai sensi della legge 130/1999 – di titoli asset-backed a ricorso limitato da parte della società di cartolarizzazione Pelmo S.r.l., costituita da Banca Finint”, precisa una nota stampa.

I titoli di classe senior e mezzanine sono stati quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, hanno ricevuto un rating da parte di Dbrs e Moody’s e sono stati collocati sul mercato primario presso investitori qualificati con l’assistenza di Société Générale e Intesa Sanpaolo – divisione Imi Corporate & Investment Banking in qualità di joint lead managers. I titoli di classe junior sono stati sottoscritti da Sigla anche ai fini del rispetto degli obblighi di retention. Inoltre, i titoli senior sono stati emessi a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione superiore al valore nominale degli stessi (c.d. “emissione sopra alla pari”).

Si tratta della prima cartolarizzazione di mercato realizzata da Sigla e di una delle prime cartolarizzazioni di mercato realizzate successivamente alla pandemia covid-19.

Jones Day ha assistito Sigla (in qualità di drafting counsel) con un team composto dal partner Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi, Maddalena Catello, Martina Carpenzano e Giuseppina Manusia. Gli aspetti di diritto inglese dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel coadiuvato da Nikolay Kutsarov mentre i profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.

Hogan Lovells ha assistito (in qualità di reviewing counsel) Société Générale (nei ruoli di arranger e joint lead manager) e Intesa Sanpaolo – divisione ImiCorporate & Investment Banking (nel ruolo di joint lead manager) con un team composto dal partner Federico Del Monte con Diego Guardì e Matteo Scuriatti e, per gli aspetti fiscali, Maria Cristina Conte. Hogan Lovells Parigi ha assistito Bnp Paribas in qualità di hedging counterparty con un team composto dalla partner Sharon Lewis con Ailsa Davies e Joanna Veitch.

Nel contesto dell’operazione, Banca Finint ha agito nei ruoli di master servicer, rappresentate dei portatori dei titoli, agente di calcolo e corporate servicer, mentre The Bank of New York Mellon Sa/Nv, Milan Branch ha agito in qualità di account bank e paying agent.