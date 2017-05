Creacasa apre due nuovi punti vendita a Milano e a Roma

di

Creacasa, società al 100% Credem specializzata nella distribuzione di mutui, finanziamenti alle famiglie e prodotti assicurativi, ha inaugurato nelle scorse settimane due nuovi punti vendita a Milano e a Roma. L’obiettivo, spiega la società in una nota, è proseguire negli investimenti sul territorio per supportare l’attività della rete di vendita e la strategia di crescita della società. Complessivamente Creacasa, guidata dal direttore generale Lorenzo Montanari con il vicedirettore Giandomenico Carullo, opera sul territorio nazionale attraverso una rete di 260 subagenti, 61 corner e le 520 filiali Credem.

Le nuove strutture sono coordinate dai team manager Massimo Campani a Milano e Luigi Del Giudice a Roma, con il supporto dei responsabili delle rispettive aree Lombardia e Lazio. In particolare a Milano, dove il Gruppo Credem è presente con 17 filiali, il nuovo ufficio Creacasa è stato inaugurato in via Rosolino Pilo 19/B all’interno di uno spazio di circa 300 mq con diciassette postazioni fisse, due aree dedicate alla consulenza e una moderna sala per riunioni e conferenze. Il nuovo point di Roma è situato invece all’interno della nuova sede Credem in via Giovanni Paisiello 33.

Per il 2017 Creacasa punta a raggiungere 460 milioni di euro di mutui erogati, 7,5 milioni di euro di premi netti tra polizze assicurative Cpi e stand alone e più di 4 mila nuovi clienti. Inoltre, particolare attenzione sarà riservata all’ampliamento della gamma dei prodotti con il lancio a fine febbraio del nuovo leasing immobiliare abitativo della società Credemleasing. Tale prodotto, in linea con quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, si rivolgerà prevalentemente ad un target di clientela giovane, per favorire l’acquisto della prima casa assicurando al tempo stesso un importante risparmio fiscale.

A fine settembre 2016 Creacasa ha registrato 328 milioni di euro di mutui ipotecari erogati alle famiglie. Relativamente al comparto assicurativo, le polizze collocate ammontavano a 9,8 milioni di euro. In particolare, sempre a fine settembre 2016, in Lombardia e nel Lazio sono stati erogati rispettivamente 41 e 50 milioni di euro di nuovi mutui ipotecari alle famiglie. Infine, nell’ambito assicurativo in Lombardia i prodotti stand alone collocati ammontavano a 246.500€ di premi netti per un totale di 748 operazioni mentre nel Lazio sono state collocate 527 polizze per un totale di 207.000€ di premi netti.

“L’apertura di nuovi spazi commerciali in città come Milano e Roma consente di consolidare la presenza di Creacasa in aree ad elevato potenziale e che nell’ultimo anno si sono dimostrate vivaci dal punto di vista immobiliare – ha dichiarato Giandomenico Carullo, vicedirettore generale di Creacasa -. Secondo i dati riportati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, rispetto al 2015 nel 2016 è stato infatti registrato un aumento delle operazioni immobiliari pari al 16% a Milano e del 6% a Roma. Investire sul territorio è una decisione strategica che ci permetterà di migliorare ulteriormente i risultati del nostro business e affrontare al meglio le nuove sfide del 2017”, ha concluso Carullo.

