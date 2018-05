Creacasa cerca 100 nuovi agenti da inserire entro luglio

di

Creacasa, società 100% Credem specializzata nella distribuzione di mutui, leasing abitativi e prodotti assicurativi, cerca giovani consulenti da formare per potenziare la propria rete di 205 agenti finanziari, attivi in tutta Italia nei point Creacasa e nei corner all’interno delle filiali Credem.

La campagna dal titolo “#Creailfuturo” è stata lanciata con l’obiettivo di assumere 100 giovani professionisti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio e Sicilia. La società, nata nel 2007 e guidata dal direttore generale Lorenzo Montanari con Giandomenico Carullo direttore commerciale, in linea con le strategie della capogruppo punta a rafforzare la struttura commerciale nei prossimi sei mesi.

In particolare, Creacasa ha lanciato una campagna di employer branding rivolta interamente a giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che condivideranno la cultura ed i valori aziendali. Le persone individuate avranno il compito di fornire consulenza finanziaria specializzata per realizzare i progetti dei clienti gestendo la relazione e la trattativa, dalla richiesta di finanziamento sino al suo perfezionamento, operando in modo sinergico anche con le filiali Credem.

Dopo aver selezionato i curricula, i candidati verranno invitati ad una giornata di assessment, chiamata “Challange Day”, dove potranno far emergere le loro caratteristiche e potenzialità ritenute necessarie per il ruolo di consulente in attività finanziaria. Terminata la selezione, i profili ritenuti idonei parteciperanno ad un piano formativo ad hoc beneficiando del supporto costante di un coach che li assisterà sul campo e della direzione centrale che li seguirà dal periodo di inserimento in struttura fino al raggiungimento della piena autonomia.

“Creacasa offrirà un supporto costante ai consulenti che, pur lavorando in autonomia, faranno parte della famiglia Credem – ha dichiarato Giandomenico Carullo, direttore commerciale di Creacasa -. Sarà erogato ai giovani un corso formativo gratuito ed un costante supporto nelle fasi iniziali per l’accesso alla professione. Inoltre i consulenti potranno contare su una figura senior, appunto un coach, per sviluppare il proprio talento. Il reclutamento di giovani motivati e fortemente orientati al risultato ci permetterà di formare i neofiti secondo i valori e la professionalità propria di Creacasa e del gruppo Credem. L’attività di reclutamento rappresenta un’importante area di investimento su cui continuare a puntare, in linea con la strategia di sviluppo del Gruppo Credem. Creacasa, infatti, nel 2017 ha inserito 23 nuovi professionisti che hanno contribuito a rafforzare il modello di business basato sull’integrazione tra la rete, i nostri punti vendita, le filiali ed i centri imprese di tutto il territorio nazionale. E poi abbiamo un piano welfare assolutamente invidiabile e difficile da trovare in altre reti di questo tipo”,.

Per individuare i talenti Creacasa ha scelto di affidarsi a Meritocracy, una delle realtà di riferimento nella realizzazione di campagne di employer branding. Chiunque voglia partecipare potrà mettersi in gioco inviando la propria candidatura sul portale di meritocracy.is (https://meritocracy.is/it/creacasa-sr ).

