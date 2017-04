Creacasa: l’obiettivo per il 2017 è raggiungere i 460 milioni di mutui erogati

di

Sono oltre 260 i subagenti finanziari che hanno partecipato alla convention annuale di Creacasa, società 100% Credem, che si è conclusa oggi a Budapest. Sono oltre 260 i subagenti finanziari che hanno partecipato alla convention annuale di, società 100% Credem, che si è conclusa oggi a Budapest.

Nel corso dell’incontro il presidente di Creacasa Stefano Pilastri, il direttore generale Lorenzo Montanari e il vice direttore generale e direttore commerciale Giandomenico Carullo hanno analizzato i risultati della società e illustrato gli obiettivi di crescita per il futuro, in coerenza con la strategia di sviluppo delle quote di mercato e della clientela del Gruppo Credem.

In particolare, per il 2017 Creacasa punta a raggiungere 460 milioni di euro di mutui erogati, 7,5 milioni di euro di premi netti tra polizze assicurative Cpi e stand alone e più di 4.000 nuovi clienti. Inoltre, particolare attenzione sarà riservata all’ampliamento della gamma dei prodotti con il lancio a fine febbraio del nuovo leasing immobiliare abitativo della società Credemleasing. Tale prodotto, in linea con quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, si rivolgerà prevalentemente ad un target di clientela giovane, per favorire l’acquisto della prima casa assicurando al tempo stesso un importante risparmio fiscale.

Per quanto riguarda il 2016, sul fronte tecnologico è avvenuto il lancio dell’app che risponde ad un nuovo modello di consulenza a distanza attraverso sistemi di messaggistica istantanea o videochiamata e l‘introduzione della firma digitale che ha consentito la dematerializzazione di oltre il 94% dei documenti amministrativi dei subagenti, con conseguenti riduzioni in termini di costo e impatto ambientale.

“Anche in un contesto molto complesso come quello che sta vivendo tutto il sistema economico nazionale – ha dichiarato Lorenzo Montanari, direttore generale di Creacasa – siamo stati in grado di crescere e di raggiungere risultati di grande rilievo. Ci attendono importanti sfide anche per quest’anno”, ha proseguito Montanari, “in cui saremo impegnati a cavalcare la ripresa del mercato con obiettivi sfidanti per tutti noi”.

“Tecnologia, competenza dei subagenti e un modello di business efficace. Sono stati questi gli elementi fondamentali per la strategia di crescita dell’azienda – ha aggiunto il vice direttore generale Giandomenico Carullo -. Nel 2017 continueremo ad investire in particolare sulla gamma prodotti, su un nuovo sistema provvigionale e sullo sviluppo tecnologico. Questo consentirà alla rete di competere al meglio sul mercato che si presenta in ripresa, nonostante manifesti ancora segnali di difficoltà”.

Creacasa: l’obiettivo per il 2017 è raggiungere i 460 milioni di mutui erogati ultima modifica: da