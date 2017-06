Creacasa, online il nuovo sito internet

di

È online il nuovo sito internet di Creacasa, società 100% Credem specializzata nell’erogazione mutui, finanziamenti e prodotti assicurativi.

“Il lancio del nuovo sito, completamente rinnovato nella grafica e nelle funzionalità, è in linea con la strategia del Gruppo Credem di investimenti in tecnologia e innovazione per offrire a tutti i clienti e ai non clienti strumenti e servizi sempre aggiornati, accanto a prodotti trasparenti e competitivi – si legge in una nota -. In ambito tecnologico infatti sono stati numerosi i progetti sviluppati da Creacasa negli ultimi anni. In particolare, nel 2016 l’adozione della firma digitale per tutti gli agenti ed una nuova app hanno reso possibile la dematerializzazione del 94% dei documenti amministrativi e una più semplice e immediata localizzazione dei subagenti finanziari”.

Nel dettaglio il sito www.creacasa.it è stato realizzato grazie alla stretta collaborazione con le società Credemtel e Lovemark con l’obiettivo di rendere la navigazione sulla piattaforma più semplice ed esaustiva. Ogni singolo prodotto è descritto all’interno di ogni specifica sezione, dando all’utente consumatore la possibilità di avere una conoscenza base del prodotto ancor prima di ricevere una consulenza del subagente Creacasa, anche per avere una maggiore consapevolezza nella scelta del prodotto. Il sito permette, inoltre, la geolocalizzazione per richiedere la consulenza del consulente più vicino alla propria posizione attraverso un semplice click, contattandolo direttamente attraverso i comuni canali di Skype, Whatsapp o Facetime. E’ stata inoltre potenziata l’area riservata al recruiting in sinergia con il profilo societario attivo su LinkedIn con la possibilità di inviare candidature per diventare subagente finanziario.

“Siamo convinti, in coerenza con la spinta innovativa promossa dal gruppo Credem, che adeguarsi ai cambiamenti repentini che caratterizzano il nostro settore sia fondamentale per costruire un modello di business in grado di cogliere le opportunità dal mercato – ha dichiarato Lorenzo Montanari, direttore generale di Creacasa -. Investire in tecnologia significa essere più vicini ai bisogni del cliente ed essere in grado di rispondere alle esigenze informative degli utenti consumatori in modo completo ed esaustivo”, ha aggiunto Montanari. “Per noi è fondamentale che il cliente possa approcciarsi al mercato del credito in modo del tutto consapevole e vogliamo attribuire agli utenti una sicurezza informativa ancor prima di avere un contatto diretto con la nostra società. Puntiamo pertanto ad un modello di business 3.0 perché siamo certi che l’innovazione tecnologica ci permetterà di rendere migliori anche le relazioni con i nostri clienti”.

