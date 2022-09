Credem aderisce a Garanzia SupportItalia di Sace

Credem ha aderito a Garanzia SupportItalia di Sace, gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale.

La Garanzia SupportItalia è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del caro-energia. Con la nuova garanzia, nell’ambito del Temporary Crisis Framework varato dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 2022, Credem renderà disponibili da subito nuovi finanziamenti a breve e medio-lungo termine per supportare le imprese per esigenze di liquidità, sostenere il capitale circolante, pagare i costi del personale, i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, ma anche per finalità di investimento in Italia. Ogni finanziamento, garantito da Sace fino al 90%, potrà avere durata massima fino a 8 anni e potrà essere erogato entro 30 giorni dall’emissione della garanzia Sace.

“Il recente conflitto in Ucraina ed il rincaro dei costi delle fonti energetiche stanno influenzando l’intera economia globale – ha dichiarato Maurizio Giglioli, responsabile direzione marketing strategico e pianificazione di Credem -. Le conseguenze negative riguarderanno diversi settori economici e numerose imprese italiane; queste imprese necessitano oggi di un sostegno finanziario rafforzato, per affrontare l’ennesimo difficile contesto offerto dalla storia recente. Con la garanzia SupportItalia vogliamo esprimere la concreta vicinanza di Credem agli imprenditori impegnati nella sfida per la salvaguardia dell’economia reale del paese”.

“Attraverso Garanzia SupportItalia, confermiamo il nostro ruolo di istituzione al fianco delle imprese italiane, soprattutto in fasi cruciali come quella che stiamo vivendo – ha dichiarato Antonio Frezza, chief marketing & innovation officer di Sace -. Una missione che si rafforza ulteriormente con l’adesione di un partner strategico come Credem a questo nuovo strumento straordinario che ci consentirà di fornire un sostegno concreto alla necessità di liquidità delle imprese italiane”.