Credem: utile netto +75,1%. Avvera, 570 mln di finanziamenti erogati e intermediati

Il consiglio di amministrazione di Credem, presieduto da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato oggi i risultati consolidati al 30 giugno 2021. Il semestre si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 136,4 milioni di euro in crescita del 75,1% rispetto a fine giugno 2020. Il dato è positivamente influenzato dalla ripresa di valore degli accantonamenti su crediti e sconta inoltre 23,9 milioni di euro, al lordo dell’effetto fiscale, di contributi ai fondi a supporto della gestione delle banche in difficoltà e 16,8 milioni di euro di oneri di integrazione per la fusione con la Cassa di Risparmio di Cento. Il Roe annualizzato si attesta a 8,8%.

Il direttore generale di Credem Nazzareno Gregori ha dichiarato: “Il sistema bancario ha dimostrato di svolgere un ruolo fondamentale nel supportare il Paese durante la pandemia e nella fase di ripresa. Nella prima parte dell’anno abbiamo continuato con decisione a fare la nostra parte per aiutare il tessuto economico e sociale a superare questo delicato momento con una crescita dei prestiti di gran lunga superiore rispetto al sistema. Ci siamo impegnati fattivamente a tutelare e valorizzare i risparmi delle famiglie con una consulenza attenta al mutevole contesto di mercato. Abbiamo sostenuto le imprese accompagnandole nella trasformazione digitale che è un imprescindibile elemento di competitività, semplificando al contempo le dinamiche di interazione con la banca. Continueremo nei prossimi mesi con investimenti sulle persone, sulla formazione e sulla digitalizzazione proseguendo il nostro percorso di sviluppo orientato alla sostenibilità del modello di business”.

Bancassicurazione: raccolta assicurativa +12,3%



Il gruppo ha raggiunto importanti risultati nonostante la pandemia che ha modificato radicalmente lo scenario economico e sociale mostrando la forza di un modello di business completo e coerente con le esigenze dei clienti. In particolare è proseguito lo sviluppo del modello di banca assicurazione particolarmente efficace nella gestione delle molteplici necessità della clientela che ha continuato a dimostrare fiducia nella capacità del Gruppo di tutelare e valorizzare i propri risparmi. Sono stati acquisiti oltre 45.000 nuovi clienti e la raccolta complessiva da clientela è cresciuta del 15,5% rispetto a giugno 2020 a 83,7 miliardi di euro, con la raccolta diretta da clientela in aumento del 17,5% a 32,1 miliardi di euro. La raccolta assicurativa si attesta a 8,2 miliardi di euro (+12,3% rispetto al primo semestre del 2020) e i premi legati a garanzie di protezione vita e danni raggiungono i 35,8 milioni di euro (+8,6%). Estese inoltre gratuitamente le coperture assicurative connesse all’epidemia del covid19 ad oltre 95 mila clienti di Credemassicurazioni con circa 400 mila euro di rimborsi erogati complessivamente grazie a tale estensione dall’avvio dell’iniziativa (marzo 2020) a fine giugno 2021.

Reti distributive, Avvera eroga 570 milioni di euro di finanziamenti nei primi sei mesi dell’anno

Il gruppo ha continuato inoltre ad investire fortemente sulle reti distributive e sulle fabbriche prodotto per continuare a potenziare l’assistenza a privati e imprese. In particolare: