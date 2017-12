Credem, al via riorganizzazione della rete

di

Una struttura di global financial advisor e nuovi servizi a disposizione dei consulenti. Sono queste le due colonne su cui poggerà la riorganizzazione della rete di Credem.

“La rete dei consulenti finanziari Credem contribuisce per oltre il 20% nella produzione di nuove masse e clienti ed insieme al private banking rappresenta le aree di wealth management su cui il Gruppo Credem punterà nei prossimi anni – ha dichiarato Moris Franzoni, direttore commerciale consulenti finanziari Credem, presentando le novità nel corso di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Bologna –. Sulla consulenza finanziaria in particolare investiremo fortemente in sistemi tecnologici a supporto del professionista e del suo cliente. Riteniamo che il modello di business della nostra rete, integrata in un gruppo bancario completo, sia particolarmente rilevante anche in vista della prossima introduzione di Mifid II che porterà una probabile riduzione delle revenues dei consulenti dal core business degli investimenti”.

Il consulente, ha aggiunto Franzoni “potrà offrire servizi sia per la gestione ordinaria sia per quella straordinaria. Ad esempio, per quanto riguarda il finanziamento tramite la cessione del quinto ai dipendenti dell’azienda, il consulente potrà essere assistito dallo specialista in tale area di business ed affiancato dal collega gestore delle aziende corporate. Cosi come per l’eventuale finanziamento in leasing per beni personali o dell’azienda di cui e il soggetto economico. Inoltre, tramite il sistema del double accounting sul performance management, sia il consulente finanziario sia il collega delle altre reti svilupperanno la sinergia utile per offrire un servizio globale di elevato standing. Queste sono solo alcune opportunità che permetteranno al consulente finanziario Credem di aumentare le sue provvigioni con forme di retrocessioni permanenti e durature per tutta la durata del rapporto”.

