Credemassicurazione e Credemvita lanciano Protaction con Rgi

Credemassicurazione e Credemvita lanciano un nuovo modello di consulenza per la protezione assicurativa. Denominato Protaction, è abilitato su una nuova piattaforma digitale sviluppata grazie alla tecnologia di Rgi.

Si tratta di “un nuovo servizio di consulenza a 360 gradi che permette di offrire alle reti distributive e agli intermediari uno strumento innovativo che supporti l’individuazione dei bisogni di protezione del cliente, al fine di creare un’offerta completa e personalizzata costruita sulle sue esigenze”, si legge in un comunicato stampa.

Al progetto è stato riconosciuto un premio nella categoria customer experience al Future Bancassurance Forum (Baf), evento che celebra le eccellenze nel settore del bancassurance e delle banche territoriali, ed ha vinto nella categoria “Digital: migliore idea, progetto, iniziativa digital sviluppata da: bancassicurazione” alla prima edizione degli Insurance Connect Awards (Ica), evento istituito quest’anno in occasione dei dieci anni di attività di insurance connect per premiare le eccellenze del settore assicurativo.

In particolare, spiega la nota stampa, la piattaforma permette di finalizzare una proposta assicurativa completa in quattro passaggi: la valutazione dei bisogni assicurativi, la consulenza, la finalizzazione del contratto e la firma digitale. Inoltre, premette di emettere in unico flusso di vendita più prodotti contemporaneamente che includono garanzie vita e danni, in “bundle”, aumentando così l’efficienza e dando la possibilità di offrire al cliente una copertura completa.

La nuova piattaforma digitale sviluppata guida tutto il processo end-to-end di collocamento delle polizze, l’intero processo può inoltre essere riutilizzato in prospettiva extra-captive.

Protaction è “una piattaforma che introduce un nuovo modello di servizio per la protezione assicurativa basato su un approccio di consulenza e un’attenzione particolare alla customer experience e a dinamiche di firma digitale in ottica omnicanale”.

Inoltre, la completa digitalizzazione del processo di emissioni polizze assicurative permette di supportare anche un altro aspetto globale e centrale per Credem e Rgi, ovvero l’attenzione verso l’ambiente e l’ecosostenibilità: questa digitalizzazione dei processi, infatti, equivale ad un risparmio potenziale annuo di circa 7 milioni di grammi di co2.

“Con il lancio della piattaforma Protaction abbiamo tracciato la strada da seguire per un vero e proprio cambiamento d’approccio dove la protezione assicurativa è totalmente integrata in un ambito di offerta complessiva al cliente. Rgi è focalizzata sull’offerta di soluzioni digitali che creano un forte valore aggiunto, con l’obiettivo di portare innovazione nei prodotti e nei servizi, grazie a progetti su misura, che consentono ai nostri clienti di offrire ai propri assicurati soluzioni assicurative sempre più innovative – ha affermato Cécile André Leruste, chief executive officer del gruppo Rgi -. Questo progetto costituisce un ulteriore tassello del progetto di trasformazione digitale iniziato con Credem nel 2010, e i premi appena ricevuti rappresentano un riconoscimento lusinghiero del lavoro svolto insieme”.