Credemfactor, utile netto pari a 5,5 mln nel I semestre 2022

Nel primo semestre 2022 Credemfactor, società del gruppo Credem specializzata nel factoring, ha registrato un risultato lordo di gestione di 7,4 milioni di euro (+38,2% a/a) e un utile lordo pari a 8 milioni di euro (+14,1% a/a), un utile netto di 5,5 milioni di euro (+15,3% a/a) a conferma della solidità e della qualità del core business societario. In crescita anche gli impieghi pari a 1.049 milioni di euro (+19,3% a/a) e il numero dei clienti in progresso del 3,4%.

“Il 2022 coniuga sia un’importante crescita di volumi societari sia un intenso sviluppo digitale e di innovazione; il mio riconoscimento per i risultati raggiunti va senz’altro rivolto alle nostre persone che con impegno e passione stanno facendo crescere dimensionalmente la nostra società e hanno saputo intraprendere un percorso di digital transformation sia personale sia nell’accompagnare i nostri clienti – ha dichiarato il direttore generale di Credemfactor Gabriele Decò -. Una strategia aziendale realizzata grazie alle sinergie tra la nostra squadra commerciale e le reti commerciali di Credem e delle società del gruppo, per migliorare la customer experience dei nostri clienti con un occhio alla sostenibilità e all’ambiente”.

Nel corso dell’anno, spiega un comunicato stampa della società, è proseguito l’importante piano di innovazione e digitalizzazione della società “finalizzato alla crescita del valore e della qualità della consulenza degli specialisti factor che rimangono al centro, insieme al cliente, della strategia aziendale. Sono in fase di rilascio nuove funzionalità della piattaforma fast factoring digitale che consentono di gestire l’intero processo dall’onboarding di un cliente a distanza alla contrattualizzazione fino all’intera transazionalità operativa sia cedente sia debitore, con l’azzeramento di carta e risparmio di tempo”.

Gli obiettivi di Credemfactor per il 2022 e 2023 sono accompagnare le imprese nello sviluppo del Pnrr e rafforzare ulteriormente le sinergie con le reti commerciali di Credem, Credemtel e del gruppo con soluzioni di supply chain management e finance a sostegno delle imprese, nell’ambito dell’importante progetto di accelerazione digitale di gruppo “digital hub imprese” integrando logiche di sviluppo Esg. Un’ulteriore sfida in corso è “lo sviluppo della progettualità per deliberare in modo istantaneo le proposte di finanziamento relative alle aziende potenzialmente clienti del segmento small business e small corporate supportate da modelli di valutazione automatici”, conclude la nota.