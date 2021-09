Credemfactor: utile netto sfiora il raddoppio nel I semestre (4,8 mln)

L’andamento del settore factoring per il gruppo Credem si conferma in decisa crescita in tutti i principali indicatori di sintesi ma soprattutto in misura superiore rispetto all’andamento del sistema nel suo complesso. I risultati approvati al 30 giugno 2021 di Credemfactor, società del gruppo specializzata nel factoring, registrano un utile netto di 4,8 milioni di euro (+97,7% a/a), un risultato lordo di gestione di 5,3 milioni di euro (+8,1% a/a) ed un utile lordo pari a 6,9 milioni di euro (+94,5% a/a), a conferma della solidità e della qualità del core business societario. In crescita anche gli impieghi pari a 879 milioni di euro (+7,2% a/a) ed il numero dei clienti in progresso del 2,3%.

Nel corso dell’anno è stato portato avanti un importante piano di innovazione e digitalizzazione finalizzato alla crescita del valore e della qualità della consulenza degli specialisti che rimangono al centro, insieme al cliente, della strategia aziendale. In dettaglio sono stati realizzati investimenti per creare una piattaforma digitale on line e on time, denominata Fast Factoring Digitale, che consente di gestire l’intero processo dall’attivazione di un nuovo cliente a distanza alla contrattualizzazione, fino all’intera transazionalità operativa sia cedente sia debitore, con l’azzeramento della carta. Obiettivo per il 2021 è di rafforzare ulteriormente le sinergie con le reti commerciali di Credem, Credemtel e del gruppo con soluzioni di supply chain management e finance a sostegno delle imprese, nell’ambito dell’importante progetto di accelerazione digitale di gruppo “Digital Hub Imprese”.

“Il mio riconoscimento per i risultati raggiunti va senz’altro rivolto alle nostre persone che con impegno e passione hanno saputo affrontare la crescita dei volumi e dei clienti, ma anche intraprendere un percorso di digital transformation – ha dichiarato il direttore generale di Credemfactor Gabriele Decò -. Un’azione complessiva di crescita societaria e progettualità, realizzata grazie alle sinergie tra la nostra squadra commerciale e le reti commerciali di Credem, per migliorare la customer experience dei nostri clienti con un occhio alla sostenibilità e all’ambiente”.