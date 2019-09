Credemleasing, nel I semestre utili in crescita del 38,6%

Credemleasing ha chiuso il primo semestre 2019 con un utile netto di 13,6 milioni di euro, in crescita del 38,6% rispetto ai 9,8 milioni di euro dello stesso periodo 2018. La crescita degli impieghi (+6,5% a/a) ed il positivo andamento delle commissioni nette, pari a 2,9 milioni di euro (+26,5% a/a), portano il margine di intermediazione a 24,2 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto al 30 giugno 2018.



Nei primi sei mesi del 2019 la società ha mantenuto il livello di efficienza operativa del 2018, consolidando il cost income al 33% in linea con il 32,4% di fine 2018. La redditività conseguente è rappresentata da un indice Roe annualizzato superiore al 13%. I crediti deteriorati lordi rappresentano il 4,46% del totale crediti della società, ancora in riduzione rispetto al dato di fine 2018 (4,84%) ed il grado di copertura dei crediti NPL si assesta al 33,8%.

Nei primi sei mesi dell’anno, l’andamento commerciale della società registra, in controtendenza rispetto al settore, un incremento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sia nel valore complessivo degli investimenti finanziati (+21,2%) sia nel numero dei nuovi contratti stipulati (+14,7%).

Credemleasing è attiva su tutto il territorio nazionale con 17 filiali e attraverso la struttura distributiva del Gruppo Credem che si articola in circa 638 tra filiali, centri imprese, centri small business e negozi finanziari.