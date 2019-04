Credipass, al via dal 14 aprile campagna pubblicitaria televisiva su Mediaset

Prenderà il via il 14 aprile la campagna pubblicitaria televisiva di Credipass, società di mediazione creditizia che fa capo ad Hgroup s.p.a..

“Si tratta di una delle prime iniziative di questo genere realizzate in Italia a opera di un mediatore creditizio”, spiega la società in una nota. Lo spot andrà in onda all’interno del Countdown Breaking News del Tgcom24 su Canale 5 di Mediaset.

“La campagna ha carattere nazionale ed è stata sviluppata con partner di eccellenza – prosegue la nota -. Il nuovo spot di Credipass promuove con decisione la mission aziendale: essere un compagno di viaggio delle famiglie e dei professionisti, garantendo una consulenza su misura per tutti i clienti grazie ad un’esperienza nel settore ormai decennale e alla riconosciuta professionalità dei propri collaboratori. La campagna prevede un’importante pianificazione televisiva, con uno spot video di 10 secondi che verrà trasmesso per le prossime quattro settimane, con più di dieci passaggi quotidiani. Attraverso un format di comunicazione che utilizza un linguaggio schietto e semplice promuove i suoi prodotti di punta: il mutuo per l’acquisto prima casa e il prestito personale. L’utilizzo del mezzo televisivo si affianca alla forte presenza sul web recentemente rilanciata tramite un accordo esclusivo con il portale immobiliare Idealista”.