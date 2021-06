Credipass acquisisce otto siti web legati a mutui e prestiti

Cresce la presenza digitale di Credipass, grazie all’acquisizione dio otto siti dedicati alla comparazione e agli approfondimenti su mutui e prestiti. “Oggi è necessario supportare le tante famiglie che cercano un prestito o un mutuo online ad utilizzare al meglio gli strumenti informatici e allo stesso tempo offrire loro una consulenza di alto livello”, ha spiegato il direttore commerciale Maurizio Visconti, commentando le recenti operazioni.

Nel dettaglio, con l’obiettivo di conquistare un maggior numero di nuovi clienti provenienti dal web Credipass ha acquisito portali come Konfronto.com, comparatore di mutui, prestiti e cessioni del quinto che permette di scoprire subito se sarà possibile ricevere il finanziamento da ogni singolo istituto, e SceglilaRata, che consente di risparmiare confrontando in tempo reale le migliori offerte presenti sul mercato bancario sulla base del profilo del richiedente.

Inoltre, ha deciso di ampliare il proprio pubblico grazie all’acquisizione di siti di carattere informativo come CercaMutuo.com, che da tanti anni divulga notizie ed approfondimenti sul mondo dei mutui, e Euribor.it, con l’obiettivo di rilanciare lo storico sito specializzato sull’andamento degli indici Euribor e Eurirs.

Ha poi acquisito anche MutuoClick e PrestitoClick, tornati online con una nuova veste grafica e specifiche funzionalità che permetteranno all’utente di informarsi sulle migliori offerte di credito e confrontare le soluzioni di mutuo e di prestito più vantaggiose in pochi minuti, e siti web che puntano alla lead generation in ambito geolocalizzato come MutuoCasaMilano.it e MutuoCasaRoma.it.

A supporto della digitalizzazione dei servizi creditizi e all’acquisizione di nuove piattaforme e risorse che implementeranno i nuovi business, Credipass resta fermamente convinta che il supporto fisico da parte di agenzie e consulenti distribuiti su tutto il territorio nazionale sia fondamentale per interagire a 360 gradi con il cliente alla ricerca del miglior mutuo, prestito o cessione del quinto.

“Siamo convinti che il futuro della mediazione creditizia debba progredire e acquisire sempre più competenze – ha aggiunto Visconti -. Da una parte tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici che puntino a velocizzare i processi e a garantire la massima efficienza e trasparenza, e in questo caso le acquisizioni di Konfronto, SceglilaRata, MutuoClick e PrestitoClick aiuteranno l’utente ad avere una prima idea delle offerte bancarie. Dall’altra parte garantendo alla clientela una consulenza professionale di alto valore che aiuti il singolo richiedente ad ottenere le migliori condizioni finanziarie presenti sul sistema bancario, e questo può essere garantito da una capillare rete fisica di promotori del credito di elevata qualità come quella di Credipass”.