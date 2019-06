Credipass acquisisce PrestaSì e diventa la prima società di mediazione creditizia, con oltre 100 milioni di erogato nella cessione del quinto

Hgroup s.p.a ha comunicato di aver sottoscritto ieri, nel quartier generale di Bergamo, l’accordo per l’acquisizione di PrestaSì, società di mediazione creditizia specializzata nella distribuzione di prodotti di cessione del quinto.

Con questa operazione Terry Morabito, fondatore di Prestasì, entra nel consiglio di amministrazione di Credipass (società di mediazione creditizia controllata da Hgroup) in qualità di amministratore con delega piena sulle cessione del quinto, affiancando Mauro Baldassin, ad del comparto mutui, e Fabio Graziotto, direttore generale.

“Questa integrazione – spiega una nota – consentirà al gruppo di consolidare la propria presenza in un comparto strategicamente fondamentale come quello della cessione del quinto dello stipendio e della pensione. PrestaSì farà confluire in Credipass i suoi 70 collaboratori attivi sul territorio nazionale, con volumi intermediati per circa 70 milioni di euro annui. L’operazione permetterà a Hgroup, attraverso Credipass, di diventare la prima rete in Italia di mediazione creditizia nel comparto cessione del quinto, sia come numero di specialisti, che come volumi intermediati, che supereranno abbondantemente i 100 mIlioni”.

