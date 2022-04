Credipass: cessione del quinto, montante pari a 142 mln nel 2021

Nel 2021 Credipass erogato prestiti con cessione del quinto per un ammontare di 142 milioni di euro in termini di montante. Lo ha evidenziato ieri la società in un post su Facebook, precisando che si conferma “la prima società di mediazione creditizia in Italia per erogazioni di cessioni del quinto, con una quota di mercato pari al 22%”.

“La forza dell’azienda si basa su diversi punti: in primo luogo, negli ultimi anni, abbiamo dato vita ad una struttura manageriale che supporta la rete commerciale dei nostri specialist di prodotto per aiutarli a performare meglio e a raggiungere velocemente i rappel messi a disposizione dei top performer – ha dichiarato Terry Morabito -. Il nostro modello di business è caratterizzato dalla multicanalità e dal multiprodotto. Siamo una delle poche società di mediazione creditizia che distribuisce equamente il peso del proprio fatturato tra mutui e cessioni del quinto”.

Lo specialist delle cessioni del quinto rappresenta per Credipass una figura essenziale all’interno di ciascun punto vendita. “Secondo il nostro modello, l’esperto delle cessioni interagisce quotidianamente con gli specialisti dei mutui e con le altre figure professionali all’interno del team creando quelle sinergie che permettono a tutti i nostri promotori creditizi di raggiungere gli obiettivi e di incrementare il loro fatturato”, ha concludo Morabito.