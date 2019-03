Credipass e Idealista, sottoscritto accordo sui mutui

di

Presentare ai consumatori le migliori offerte del mercato immobiliare e guidarli nella scelta del mutuo più adatto alle loro specifiche esigenze. È con questo duplice obiettivo che Credipass e Idealista hanno sottoscritto un accordo che sarà operativo dal mese di aprile.

L’intesa prevede l’integrazione di Credipass negli annunci immobiliari di vendita, con il calcolatore della rata su ogni pagina e la possibilità di richiedere una consulenza a un family broker della società di mediazione creditizia nella sezione dedicata ai mutui della piattaforma immobiliare.

In questo modo Idealista potrà ampliare l’offerta dei propri servizi ai visitatori, che avranno la possibilità di trovare online soluzioni personalizzate in base alle proprie necessità d’acquisto.

“Crediamo molto in questo accordo con Idealista, portale immobiliare verticale in fortissima crescita in termini di traffico e offerta – ha spiegato Enrico Quadri, amministratore delegato di Hgroup, la holding di cui fa parte Credipass -. Siamo convinti che i suoi utenti saranno molto interessati a ricevere da Credipass l’offerta di una vera pre-delibera di mutuo, a titolo gratuito. Ciò consentirà loro di proseguire la ricerca dell’immobile ideale con la tranquillità di poter disporre delle somme necessarie, garantite da uno degli istituti di credito nostri partner. Le esperienze maturate da Credipass nella gestione di utenti web sono a disposizione di Idealista in un processo di ricerca funzionale ed etico”.

“Abbiamo scelto Credipass perché, con i suoi oltre 650 collaboratori, è leader nella mediazione creditizia e perché vogliamo offrire ai nostri utenti consulenza e acceso a tutte le banche, sempre nell’ottica del servizio agli utenti come pietra angolare”, ha aggiunto Juan Villen, direttore generale della divisione mutui di Idealista.

