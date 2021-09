Credipass esce dalla Consulta dei mediatori creditizi della Fimaa. Lo ha annunciato oggi la società di mediazione creditizia, precisando di aver comunicato al direttivo della consulta la propria decisione lo scorso 30 agosto.

“La dirigenza Credipass coglie l’occasione per esprimere sinceri ringraziamenti al presidente della consulta e agli associati tutti per il lavoro svolto, augurando i migliori successi”, precisa in un comunicato stampa.