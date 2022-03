Credipass: il 15 e 16 marzo a Bergamo sarà “Evolution meeting”

Il 15 e 16 marzo si terrà a Bergamo l’Evolution meeting di Credipass, evento al quale parteciperanno i manager del gruppo e i top performer che si sono distinti per i più alti volumi di fatturato nel 2021.

Saranno presenti anche i vertici di Duna House Holding, società quotata alla borsa di Budapest che proprio pochi mesi ha acquisito il 70% delle quote di Hgroup, di cui fanno parte la stessa Credipass, Realizza e MedioInsurance.

“La scelta del nome ‘Evolution meeting‘ è nata per dare risalto alla trasformazione in atto nel settore creditizio, che richiede competenze sempre più qualificate e una struttura organizzativa sempre più solida – ha spiegato l’amministratore delegato Terry Morabito -. In questo scenario, Credipass è in prima linea e la recente fusione con una delle più grandi società nel campo immobiliare e creditizio d’Europa ne è una dimostrazione. Il meeting sarà l’occasione per dare un forte segnale di fiducia alla nostra rete commerciale e per trasmettere ai nostri partner internazionali che intendiamo proseguire il trend di crescita”.

“Il meeting sarà anche l’occasione per ritrovare tutti i colleghi in un’unica location, passare un paio di giorni insieme e festeggiare gli eccellenti risultati raggiunti sin qui – ha aggiunto il secondo amministratore delegato della società, Mauro Baldassin -. Oltre alle premiazioni delle migliori performances del 2021 ci concentreremo sull’anno in corso, già iniziato con i migliori presupposti. Nei primi due mesi del 2022, infatti, Credipass ha registrato un importante incremento in termini di erogato bancario e di fatturato”.