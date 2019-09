Credipass, nominato il nuovo cda. Terry Morabito diventa amministratore con delega sulle cessioni del quinto

L’assemblea di Credipass ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Previa decisione di ampliare il numero dei consiglieri da due a tre per consentire una governance più efficace, l’assemblea ha eletto consiglieri sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 2021 Fabio Graziotto, Mauro Baldassin e il Terry Morabito.

Fabio Graziotto è stato confermato alla presidenza del consiglio di amministrazione, mentre Terry Morabito entra nel board in qualità di amministratore con delega piena sulle cessioni del quinto e Mauro Baldassin sui mutui.

“Il nuovo assetto – ha sottolineato Fabio Graziotto – è funzionale all’acquisizione da parte di Credipass della totalità delle quote azionarie della società di mediazione creditizia Prestasi, specializzata nel comparto cessione del quinto, avvenuta in data 24 giugno. Successivamente in data 1° luglio il consiglio di amministrazione della società Prestasi e, il 10 luglio, il consiglio di amministrazione di Credipass hanno approvato il progetto di fusione di Prestasi per incorporazione in Credipass s.r.l. che avverrà con decorrenza 1° ottobre 2019”.