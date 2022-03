Credipass: formazione, digitale, crescita della rete. Le novità dell’Evolution meeting

Nuove iniziative per la rete commerciale, apertura di nuovi punti vendita di Realizza e nuova app per MedioInsurance. Sono tre delle novità annunciate durante l’Evolution Meeting di Credipass che si è tenuto a Bergamo il 15 e 16 marzo scorsi.

All’evento hanno partecipato i vertici di Hgroup e di Duna House Group, che due mesi fa è entrata nel capitale di Hgroup con l’acquisizione del 70% delle quote, con i rispettivi manager e i top performer.

Gli amministratori delegati Terry Morabito e Mauro Baldassin, insieme al direttore commerciale Maurizio Visconti, hanno presentato i risultati registrati da Credipass nel 2021: una crescita del 28,6% rispetto all’anno precedente e il raggiungimento di 1,2 miliardi di euro di intermediato bancario.

Il ceo di Duna House Group Guy Dymschiz ha invece spiegato che la società monitorava già da alcuni anni il mercato creditizio italiano, e dopo una profonda analisi di tutti i competitor per individuare il partner strategico con cui espandersi in altri Paesi europei, la scelta è ricaduta su Credipass grazie al trend di crescita degli ultimi anni su tutti i comparti e alle potenzialità del settore immobiliare.

Le tre novità principali

Durante il meeting sono state lanciate delle iniziative a favore della rete commerciale, a partire dall’academy, “che consiste in una piattaforma con diversi contenuti formativi on demand sempre a disposizione dei promotori creditizi di Credipass, che potranno così rimanere sempre aggiornati sia sugli aspetti tecnici della professione sia per quanto riguarda l’ambito del web marketing e della comunicazione personale nei confronti della clientela”, spiega un comunicato stampa.

Sono inoltre state presentate le novità delle altre società di Hgroup, con Realizza che ha annunciato l’apertura di nuovi punti vendita a Roma, a Milano e in Toscana e MedioInsurance che ha lanciato la sua nuova app che renderà più semplice la raccolta assicurativa da parte dei consulenti della società di mediazione creditizia.

Lo sviluppo tecnologico e l’attività dei lead generation

Nel corso dell’Evolution Meeting si è dato risalto anche a tutte le iniziative legate allo sviluppo dell’it, che, prosegue la nota, “ha un ruolo centrale per fornire ai promotori creditizi gli strumenti necessari per essere all’avanguardia nella comunicazione digitale, così come si è tracciata la strategia delle attività di marketing, che permetteranno all’azienda di mantenere salda la sua leadership in Italia nella lead generation a vantaggio della rete commerciale, perché come è stato ribadito al meeting, l’obiettivo principale di Credipass è quello di far aumentare in modo significativo il fatturato dei singoli consulenti e dei nuovi manager che entreranno prossimamente”.

La società ha rimandato alle prossime settimane la presentazione di alcune importanti novità annunciate dal management nella due giorni di Bergamo.