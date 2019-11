Credipass partecipa al Credit JobDay

Credipass s.r.l., la società di mediazione creditizia di Hgroup, parteciperà al Credit JobDay, il primo career day che si pone come obiettivo il far avvicinare i Millenials al mondo creditizio.

L’evento si terrà il 12 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, presso l’Università Europea di Roma sita in Via degli Aldobrandeschi, 190. In questa cornice sarà presente anche Credipass “con uno stand per presentare i propri servizi e accogliere giovani brillanti e volenterosi interessati ad entrare in un mercato in espansione e che riserva concrete possibilità di carriera”, spiega una nota.

Durante l’evento si terranno workshop di educazione creditizia ai quali parteciperà come relatore Diego Locatelli, presidente e fondatore di Hgroup. Questi workshop hanno l’obiettivo di spiegare ai giovani cosa significa lavorare oggi nel mercato creditizio e prepararli al meglio all’ingresso nel mercato del lavoro.

Allo stand Credipass saranno inoltre presenti la direzione commerciale e Antonio Tricarico, divisional della regione Lazio, i quali presenteranno l’azienda a tutti i giovani interessati.

“La partecipazione a questa iniziativa – continua la nota – non solo conferma l’impegno di Credipass nello sviluppo della propria rete commerciale, ma anche la ferma convinzione dell’azienda che la formazione dei nuovi collaboratori sia di decisiva importanza per poter offrire ai clienti un servizio sempre di alta qualità”.