Credipass presenta “Pass Mutuo”

Si chiama “Pass Mutuo” l’innovativo strumento che Credipass mette a disposizione dei clienti per consentirgli di ottenere una pre-delibera di finanziamento prima ancora di aver individuato l’immobile che intendono acquistare.

“Abbiamo pensato a Pass Mutuo per semplificare la vita delle persone – spiegano i vertici della società -. Grazie a questa novità i clienti possono mettersi con tranquillità alla ricerca della casa adatta alle loro esigenze, attraverso le nostre agenzie immobiliari partner e grazie al software Casahsare, da oggi disponibile anche nella versione app mobile. Parallelamente Pass Mutuo agevola gli operatori immobiliari, che saranno certamente più motivati a portare in giro i clienti che hanno un finanziamento pre-deliberato piuttosto che sperare che una volta individuato l’immobile giusto, il venditore accetti clausole di salvaguardia, quali quella ‘salvo accettazione mutuo’, che obbliga a tener ferma una possibile vendita, togliendo l’annuncio dal mercato per due o tre settimane, con il rischio poi di veder andare tutto in fumo. Naturalmente spetta al family broker garantire alla banca la reale intenzione di comprare del cliente, entro 3-6 mesi dalla pre-delibera, evitando i perditempo e coloro che vogliono solo testare la propria capacità di credito”.

Sono poche le banche che oggi offrono questo servizio ma il loro numero è comunque sufficiente per poter avviare una campagna di marketing come quella che Credipass ha lanciato in combinazione con “Box Rata”, presente oggi sugli oltre 900mila annunci immobiliari del portale casa.it e su numerosi siti di agenzie immobiliari che hanno sposato il progetto.

