Credipass, raggiunto il miliardo di intermediato complessivo

Credipass, società di intermediazione di Hgroup, ha raggiunto il traguardo del miliardo di intermediato complessivo.

“Questo importante risultato conferma Credipass ai vertici del mercato dell’intermediazione creditizia e mostra la volontà della nostra società di non accontentarasi dei già brillanti risultati dello scorso anno. I meriti sono senza dubbio da attribuirsi alla visione della proprietà e alla straordinaria attività fatta dalla direzione commerciale e da ogni singolo manager e collaboratore sul territorio – ha dichiarato Mauro Baldassin, amministratore delegato di Credipass -. Siamo focalizzati a far sì che ogni nostro singolo collaboratore sia in grado di cogliere le grandi opportunità che il mercato offre e oggi grazie a Hgroup possiamo contare su una diversificazione di opportunità che nessun’altra società di mediazione creditizia può vantare. Il nostro successo si basa principalmente su tre fattori: l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati che mettono i nostri collaboratori in condizione di sviluppare nuove agenzie immobiliari e fidelizzare quelle già operative; un’importante generazione di lead attraverso diverse tipologie di canali, tra cui il nuovo comparatore Konfronto.com, mendiante il quale è possibile anche la gestione di clienti che approcciano il credito online; la significativa collaborazione con Realizza, network di professionisti del settore immobiliare e società del gruppo, che ci permette di incontrare un cliente prima della concorrenza e nel momento in cui si manifesta una sua specifica esigenza. Oggi i nostri clienti hanno la possibilità di ridurre sensibilmente le tempistiche del processo di acquisto avendo già a disposizione la delibera della banca prima di essere accompagnato nella scelta della casa attraverso la rete di agenzie immobiliari convenzionate con i nostri collaboratori”.