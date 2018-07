Credipass, fusione per incorporazione con Soluzione Credito

di

Credipass e Soluzione Credito hanno annunciato di aver portato a termine un’operazione di fusione per incorporazione della prima con la seconda. hanno annunciato di aver portato a termine un’operazione di fusione per incorporazione della prima con la seconda.

Grazie a questo sodalizio Credipass supererà la quota di 630 agenti, ai quali si aggiungeranno quelli in entrata di entrambe le aziende, che a partire da ottobre diventeranno a tutti gli effetti una sola realtà.

L’accordo di fusione tra Credipass e Soluzione Credito è stato concluso nei giorni scorsi, dopo una trattativa iniziata mesi prima tra gli amministratori delle due società, Stefano Grassi e Mauro Baldassin.

“Soluzione Credito è un’azienda sana e in salute, con i conti a posto e con una proprietà e un management saldamente alla guida della rete e con un forte presidio di tutta l’organizzazione dell’impresa, diversamente dalla situazione che ci trovammo a gestire acquisendo MedioFimaa, per la quale solo la forza di Fimaa e l’intelligenza degli area manager avevano permesso alla società di salvarsi e di approdare in un porto sicuro che avevano individuato nella nostra società – spiega Stefano Grassi -. Si è trattato certamente di un’esperienza edificante che grazie al lavoro di tutto il nostro management, del direttore commerciale Maurizio Visconti, del responsabile del comparto immobiliare Enrico Quadri e dell’intero staff dei nostri dipendenti, e anche per merito della capacità di accoglienza della rete ‘nativa’ di Credipass, ha permesso ai colleghi di MedioFimaa di integrarsi perfettamente e di sentirsi ben presto coinvolti nel grande ed entusiasmante progetto di Hgroup. Alla luce di questo successo ci siamo avvicinati a Mauro Baldassin e ai suoi soci e manager e devo riconoscere che abbiamo da subito letto nel loro stile e nelle loro visioni una comunione di intenti. Devo però ammettere che quello che ci ha convinti è stato lo spessore umano delle persone che hanno guidato Soluzione Credito nella sua brillante ascesa di questi anni”.

A Grassi fa eco Baldassin: “Abbiamo compreso che per crescere ancora e bene c’era bisogno di aggregazione e da sempre abbiamo ritenuto che se avessimo dovuto concludere un deal con qualcuno, avremmo voluto farlo con un’azienda importante che negli anni ha dimostrato molto, conquistando quote di mercato e affermandosi come benchmark del settore, con un marchio leader e riconosciuto. Ad averci affascinato è stato soprattutto il progetto Hgroup, che da subito Stefano e soci ci hanno ben rappresentato, coinvolgendoci e appassionandoci. C’è stata sin dal primo momento una bella intesa a livello personale e umano, visto che il loro stile e i loro valori sono molto simili ai nostri”.

A seguito della fusione, Credipass, che puntava a raggiungere il miliardo di intermediato con le proprie forze, mira adesso a superare questa soglia “simbolica”, muovendosi verso traguardi sempre più importanti. Dal canto suo la rete di Soluzione Credito potrà beneficiare di tutti i vantaggi di cui già godono i colleghi di Credipass.

Come già avvenuto con MedioFimaa, anche in questo caso sarà creata all’interno di Credipass una “Divisione Soluzione Credito”, in modo da dare continuità a un brand che si è ormai affermato sul mercato negli anni.

I soci di Soluzione Credito entreranno nella compagine azionaria della holding Hgroup. Parallelamente Mauro Baldassin e Gabriele Piergentili, rispettivamente amministratore e responsabile della direzione commerciale della società veneta, siederanno in qualità di consiglieri nel board di Credipass.

“Siamo molto orgogliosi dell’operazione appena conclusa e fremiamo per iniziare al più presto a lavorare insieme – conclude Stefano Grassi -. La cura e l’attenzione quasi maniacali che riserviamo ai clienti, alla rete e ai partner è un valore aggiunto che non vediamo l’ora di far toccare con mano anche agli amici di Soluzione Credito, per seguire, insieme, la nostra mission, che è quella di diventare il punto di riferimento per le famiglie italiane, per le loro esigenze finanziarie, assicurative e immobiliari, attraverso le diverse società del gruppo, nel pieno e rigoroso rispetto delle compliant e delle normative di settore”.

