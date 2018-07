Crédit Agricole Assurances acquisterà il 5% di Creval

di

Crédit Agricole Assurances SA e Credito Valtellinese s.p.a. hanno sottoscritto un accordo per l’avvio di una partnership esclusiva a lungo termine nel business assicurativo vita. La partnership garantirà a Crédit Agricole Assurances, attraverso la sua controllata italiana Crédit Agricole Vita S.p.A. (Ca Vita), l’accesso alla rete di Creval per la distribuzione di tutti i prodotti assicurativi di risparmio e investimento nonché di alcuni prodotti del segmento protezione per una durata sino a 15 anni.

Nell’ambito della transazione Crédit Agricole Assurances acquisterà il 100% del capitale sociale di Global Assicurazioni s.p.a..

L’attuale compagine azionaria di Global Assicurazioni sarà oggetto di riassetto da parte degli attuali azionisti (Creval e Rifin) così che alla data del closing Global Assicurazioni sarà detenuta integralmente da Creval e includerà esclusivamente il business legato alle polizze assicurative vita distribuite sulla rete Creval.

Il corrispettivo complessivo pagato da Crédit Agricole Assurances per l’acquisizione di Global Assicurazioni sarà pari a 80 milioni, di cui 70 milioni corrisposti da Crédit Agricole Assurances al closing e 10 milioni differiti, pagabili al termine del 5° anno condizionatamente al raggiungimento di obiettivi pre-concordati.

Al fine di rafforzare la partnership strategica di lungo periodo, Crédit Agricole Assurances acquisterà una quota di minoranza del capitale di Creval del 5%. In aggiunta, la parti hanno concordato che valuteranno, nel medio termine, la possibilità di estendere la partnership tra il Gruppo Casa e Creval ad altre aree di business. In tale situazione, il Gruppo Casa potrebbe considerare la possibilità di incrementare la sua quota in CreVal fino al 9,9%. Ad oggi, Crédit Agricole Assurances e Gruppo Casa non intendono incrementare la partecipazione oltre tale soglia.

L’operazione consentirà a Crédit Agricole Assurances e Creval di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo nel business bancassicurativo vita, facendo leva sulle competenze industriali di Crédit Agricole Assurances nello sviluppare una piattaforma commerciale leader nel mercato e sfruttando tutto il potenziale e le capacità distributive della rete Creval.

La riorganizzazione e valorizzazione dell’attività bancassicurativa rappresenta uno dei pilastri del piano strategico 2018-2020 del Gruppo Creval, per conseguire un incremento strutturale della redditività complessiva, da realizzarsi con iniziative mirate allo sviluppo di specifiche aree di business “fee based” a basso assorbimento di capitale. L’inizio della partnership con Crédit Agricole Assurances fa parte di un più ampio progetto di riassetto del modello operativo

bancassicurativo di Creval.

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2018 ed è soggetto alle autorizzazioni delle competenti autorità di vigilanza (Ivass e Autorità antitrust).

L’operazione avrà un impatto negativo sul CET1 ratio del Gruppo Casa inferiore ai 2 punti base e comporterà una riduzione del Solvency 2 ratio di Crédit Agricole Assurances inferiore ad 1 punto percentuale. L’intera operazione di riorganizzazione del business bancassicurativo, considerando anche gli effetti dell’accordo

stipulato con il Gruppo Assicurativo Ri-Fin S.r.l., annunciato in data odierna, comporterà un miglioramento del CET1 ratio fully loaded del Gruppo Creval di circa 35 punti base.

Crédit Agricole Assurances è stata assistita nell’operazione da J.P. Morgan Securites plc in qualità di advisor finanziario e da Bonelli Erede e da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton in qualità di advisor legali.

Equita Sim S.p.A. and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di advisor finanziari di CreVal in relazione all’intera struttura strategica, mentre, nell’ambito del progetto di riassetto del business bancassicurativo, Creval si è avvalsa dell’assistenza di Equita Sim S.p.A. per gli aspetti finanziari e dello Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati per gli aspetti legali.

