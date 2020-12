Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Assicurazioni lanciano “Protezione Persona & Salute”

Secondo recenti indagini, Il 74% degli italiani individua salute e benessere come la principale voce di spesa in famiglia. Due italiani su tre ritengono importante effettuare visite di prevenzione o check-up almeno 1 volta all’anno, spendendo in media circa 300 euro. Fatta 100 la spesa sanitaria italiana totale il 24% è sostenuto privatamente dai risparmi delle famiglie e riguarda principalmente le spese per prestazioni sanitarie, visite specialistiche e farmaci. Considerando che l’Italia è la nazione più longeva d’Europa e nei prossimi 30 anni è previsto un ulteriore incremento dell’età media (dal 22% degli over 65 nel 2019 al 33% previsto al 2050), la spesa legata alla sanità e all’assistenza aumenterà in modo esponenziale, vista anche la graduale riduzione del welfare pubblico.

Per questo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Assicurazioni hanno pensato ad una polizza assicurativa,

completa e personalizzabile in grado di coniugare salute e benessere: “Protezione Persona & Salute”.

“Questo prodotto nasce con l’obiettivo di rispondere in modo mirato alle esigenze di protezione della salute, intesa

non solo come ‘cura’ ma, in senso più ampio, come attenzione al benessere dei clienti e delle loro famiglie. L’obiettivo è quello di rendere semplice ed efficace l’aver cura della propria salute”, ha spiegato Marco Di Guida,

Amministratore Delegato di Crédit Agricole Assicurazioni.



Protezione Persona&Salute offre un mosaico di garanzie che ogni cliente può selezionare in base alle proprie esigenze e a quelle del proprio nucleo familiare: dall’accesso ad un network di oltre 4.000 strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale, al servizio di tele/videoconsulto medico, dalla prevenzione attraverso il check-up annuale, alle coperture in ambito sanitario, modulabili secondo livelli crescenti, che prevedono il rimborso delle spese mediche in caso di ricovero per malattia, infortunio o intervento chirurgico o quelle relative alle visite specialistiche, di alta diagnostica ed odontoiatriche Il cliente può inoltre arricchire la propria polizza con pacchetti di assistenza in linea con le diverse fasi della vita: per tenersi in forma, ricevere assistenza per la famiglia che cresce o per le attività quotidiane, anche con uno specifico “pacchetto” dedicato ai clienti senior over 65.

“Per noi italiani la copertura assicurativa non rappresenta ancora un’abitudine consolidata ma i trend indicano una consapevolezza crescente del bisogno di protezione. Ecco perché, come Banca, siamo pronti a offrire ai nostri clienti soluzioni assicurative in grado di rispondere ai bisogni della persona nella sua totalità. La recente pandemia ci ha ricordato l’importanza di essere previdenti e investire sulla propria salute – ha commentato Roberto Ghisellini, vice direttore generale di Crédit Agricole Italia -. In questo senso, “Protezione Persona & Salute” nasce per abbracciare le esigenze legate al mondo dell’healthcare che rappresentano un’area di bisogno sempre più evidente”.

“Viviamo in un momento di grande incertezza e di cambiamento. Le persone necessitano di sentirsi sicure e protettema chiedono anche chiarezza e semplicità. Il prodotto Protezione Persona & Salute è la sintesi perfetta in risposta a queste esigenze: è stato creato per aiutare le famiglie ad affrontare al meglio, e con maggior serenità, ogni singolo giorno che conduce al futuro”, ha aggiunto Di Guida.

Con “Protezione Persona & Salute” il Gruppo Crédit Agricole in Italia conferma la sua capacità di offrire risposte

concrete anche dal punto di vista della protezione, rafforzando ulteriormente il suo ruolo nel settore Bancassicurativo. Il prodotto è in distribuzione presso tutte le filiali del gruppo bancario.