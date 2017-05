Crédit Agricole, nuove nomine

di

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ha provveduto a formalizzare alcune nomine, che, si legge in una nota “valorizzano in maniera importante le risorse interne e rappresentano un’evoluzione della governance del gruppo”.

Roberto Ghisellini viene nominato vice direttore generale retail con responsabilità, oltre che della rete commerciale, anche del marketing e digital e del canale private banking. Ghisellini mantiene il ruolo di direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria.

Olivier Guilhamon assume invece la carica di vice direttore generale corporate, con responsabilità della direzione credito e della Banca d’Impresa. Supervisiona, inoltre, la controllata Calit (Crédit Agricole Leasing Italia). In precedenza Guilhamon ricopriva, sempre all’interno del Gruppo Crédit Agricole, il ruolo di Responsabile Internal Audit di Lcl.

Le nuove nomine renderanno ancora più efficace la realizzazione del piano a medio termine in cui è impegnato il Gruppo, che prevede più di 600 milioni di investimenti fino al 2019, con un focus sulla digitalizzazione e la fornitura di servizi sempre più evoluti, anche attraverso le sinergie con tutte le società del Crédit Agricole in Italia, con l’obiettivo di accrescere sempre di più la soddisfazione dei clienti e di tutti gli stakeholder.

Un modello, quello della Banca Universale di Prossimità, che rappresenta in maniera eccellente la volontà di mettere al centro del proprio operato le necessità dei clienti.

Brevi profili

Roberto Ghisellini è nato nel 1960 a Melara (Rovigo). Dopo la laurea a pieni voti in Scienze Politiche all’Università di Bologna ha iniziato la sua carriera nel gruppo nel 1986, ricoprendo incarichi di crescente complessità e ruoli sempre più manageriali in diverse parti d’Italia. Nel 2006 è diventato Responsabile Direzione Retail. Nel 2010 viene nominato Direttore Centrale, incorporando sotto la sua guida anche il settore Private del Gruppo Cariparma Crédit Agricole. Nel gennaio 2011 è Direttore Generale di CA Carispezia, mentre nel maggio 2015 diventa Direttore Generale di CA FriulAdria.

È sposato e ha due figli.

Olivier Guilhamon dopo la laurea in Ingegneria presso l’École Centrale de Paris (nel 1981) e un master in Management presso l’Università Sorbona (1982) ha lavorato per Ibm e Mckinsey prima di approdare nel 1993 nel Crédit Lyonnais, dove è nominato vice direttore generale della controllata giapponese per poi occuparsi della pianificazione strategica dell’intero Gruppo. Dopo essere stato a capo del processo di integrazione tra Crédit Lyonnais e Crédit Agricole, dal 2009 diventa Responsabile Compliance di Crédit Agricole SA. Parla cinque lingue (francese, inglese, italiano, russo e giapponese).

È sposato e ha quattro figli.

