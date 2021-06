Credit Village e Twin: real estate, il 15 luglio a Milano “A tutta R”

Real estate, ripartenza, recupero, responsabilità: sono le quattro parole chiave di “A tutta R”, l’evento dedicato al real estate organizzato da Credit Village e Twin, che si terrà il prossimo 15 luglio a Milano, presso Le Village (Corso di Porta Romana, 61). L’iniziativa vuole fornire diversi spunti di riflessione sullo stato dell’arte del settore immobiliare, colpito dalla crisi generata dall’emergenza sanitaria, e sulle prospettive di ripresa di un mercato che sembra vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia.

Le previsioni per il 2022

Se, infatti, le prolungate fasi di lockdown nel 2020 hanno inevitabilmente condizionato gli investimenti nel commercial real estate (attestatisi, secondo diverse fonti, tra gli 8,3 e gli 8,8 miliardi di euro, in calo di un valore compreso tra il 29% e il 33% dai livelli del 2019), già nel secondo semestre del 2021 si prevede un andamento positivo, destinato a consolidarsi in una vera e propria ripresa nel 2022. A guidarla saranno certamente i segmenti che, a differenza di quelli più penalizzati (retail, hospitality, office), durante la pandemia sono andati in controtendenza, come l’industriale e la logistica, trainati dalla forte spinta derivante da settori quali e-commerce, grocery e farmaceutico, healthcare, per il quale in Italia si stima, in particolare per far fronte al costante invecchiamento della popolazione, la necessità di 80.000 posti letto in più nei prossimi anni. Per quanto riguarda il living, che pur ha mantenuto su livelli stabili la domanda di immobili in affitto, si prospetta l’esigenza di un rinnovamento dello stock residenziale in grado di rispondere alla nuova domanda di servizi e comfort.

Il ripensamento delle prospettive al centro del dibattito

Un ripensamento delle prospettive, trasversale a tutto il settore, rappresenta d’altra parte un requisito fondamentale alla ripartenza. Un’esigenza che sarà affrontata, nel corso dell’evento organizzato da Credit Village e Twin, attraverso quattro tavole rotonde in cui autorevoli relatori ed esperti di settore, moderati dal giornalista de Il Sole 24 ore Morya Longo, si confronteranno su questioni essenziali per la ripresa: dai nuovi scenari post covid, delineati anche dal valore strategico dei fattori esg per la real estate industry, al ruolo dei big data nel campo degli npl, dalle tendenze nella compravendita degli immobili, alle nuove forme e modelli di financing nelle operazioni immobiliari.

“L’impatto della pandemia è destinato a lasciare un segno duraturo nel real estate: case diventate ufficio, cancellazione degli affitti di breve termine, cambiamento nelle geografie sociali e territoriali, uffici spesso vuoti come le vie dello shopping, case di pregio sempre più care e sempre più richieste, investitori che hanno spostato la propria attività esclusivamente su asset con ottimo posizionamento e tenants resilienti. Una rivoluzione con cui il settore dovrà fare i conti, sapendone cogliere anche le opportunità”, spiegano gli organizzatori.

